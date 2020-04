Armando Melgoza: Incongruencias ante la “contingencia” del COVID-19

Fuente: Cortesía

El tema que claramente tiene preocupado a México y al mundo es la originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el cual se busca generar la menor interacción entre personas y que estas no salgan de sus casas, siendo por ello que el día 31 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.” a través del cual el gobierno federal determinó la suspensión de actividades no esenciales, derivado de lo cual muchas empresas procedieron a cumplir con dicha disposición, del texto entenderíamos o pensaríamos que la idea primordial y sin lugar a dudas es que tanto el sector público como privado detenga sus operaciones que no sean estrictamente necesarias, por un fin mayor que es la salud y la vida de la personas.

Debiendo de tener en cuenta que si bien hasta la fecha antes mencionada se dio a conocer de forma oficial la determinación de la autoridad competente, la misma ya se tenía determinada o estudiada de forma previa, o eso debiera de ser en cualquier gobierno, por lo que no se entendería que todas aquellas actuaciones o procedimientos de una Secretaria de Estado que puedan deparar un perjuicio a los empresarios e industriales, o en los cuales puedan tener interés en participar se sigan llevando a cabo, generando que con ello se les haga retornar a trabajar por no encontrarse suspendidos los plazos y términos.

Sin embargo la Secretaria de Economía ha venido publicando en el Diario Oficial de la Federación diversos inicios de procedimientos de vigencia de cuotas compensatorias e inicios de procedimientos de investigación antidumping como el referente a las importaciones de poliéster filamento textil texturizado originarias de la República Popular China y de la República de la India, países que al igual que México tienen restricciones en sus actividades normales por lo que los importadores se verán en la necesidad de mandar de regreso, o continuar trabajando para poder armar la información que es necesaria presentar en estos casos, los cuales se considera no son procedimientos esenciales que no puedan ser suspendidos, en el entendido de que en el “Acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para contener la propagación del coronavirus COVID-19” publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de marzo del año en curso en su artículo quinto se señaló que para efectos de los procedimientos tramitados ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales los plazos y términos correrán normalmente.

De igual forma podemos señalar que ante la crisis económica que se está viviendo y que se agudizará, según la opinión de los expertos, en los siguientes meses, el 27 de marzo de 2020, se publicó la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010”, con lo cual se obligará a las empresas tanto nacionales como que importen productos de procedencia extranjera a llevar a cabo un gasto importante para cumplir con la misma, en el entendido de que si bien es una disposición controversial, que se ha indicado busca reducir el consumo de ciertos productos que afectan la salud y lo cual se aplaude, se considera que podía esperarse un tiempo antes de su publicación a efecto de no generar situaciones adversas en un momento como el que se vive, máxime que según se advierte del dictamen preliminar de la norma mencionada emitido por la Coordinación General de Mejora regulatoria de servicios y asuntos Jurídicos de la CONAMER (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria), no se señaló porqué se consideraba que el esquema de señalización con sellos octagonales con fondo negro y letras blancas fuera la mejor alternativa para la población mexicana, sobre todo si se toma en cuenta que esta modificación será de alto impacto para la industria, en dónde se cuestionó si la política pública que se persigue con la modificación, es la mejor alternativa para contrarrestar los índices de sobrepeso y obesidad en la población.

El autor es Socio del Despacho MFB. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Consejero de CANACO CDMX. Miembro de la Comisión de CE AMCP CDMX.

