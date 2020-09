Antonieta Treviño: Una oportunidad de oro!

Fuente: Cortesía

Es bien conocido que uno de los componentes de la palabra crisis en japonés significa oportunidad. He de confesar que la pausa y el encierro al que me obligó el estado de cuarentena ha representado para mí también eso, una oportunidad, en este caso de aprendizaje.

Por ejemplo, me volví una fiel admiradora de Marie Kondo, por cierto también japonesa, experta en organización. Kondo es autora de cuatro libros con más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y traducidos a varios idiomas, incluidos el coreano, el chino, el alemán y el inglés.

Resoné en particular con una de sus frases: "La organización empieza por la eliminación". Qué cierto es, así que dediqué tiempo a hacer limpia de cosas, quedándome solo con lo que uso, lo que me sienta bien y lo que me hace feliz.

Por otra parte, he tenido que desarrollar –como seguramente le ha sucedido a muchas personas– habilidades nuevas incluyendo por supuesto las tecnológicas debido a las dinámicas que implica el home office. También he reconectado con talentos olvidados y retomado la lectura de libros que por años descansaron en mi buró.

Y hablando de talento, en una de esas noches de insomnio con mi fiel compañero Netflix me topé con una película inspirada en la vida de Paul Potts, un cantante de ópera que fue ganador del programa Britain’s Got Talent, llamada One Chance. Después de verla, confirmé que cada persona tiene talento, pero que éste va encaminado siempre por un sueño que con dedicación y mucho esfuerzo se logra.

Como parte de mi trabajo, he entrevistado a ejecutivos jóvenes y maduros, y en ambos casos descubro cierto temor de reinventarse o de seguir un sueño. Sin embargo, en estos cinco meses que llevamos en esta situación atípica de pandemia, veo con entusiasmo un cambio en ellos. Hay resiliencia, capacidad de adaptación al cambio, disrupción y orientación al enfoque multitasking.

Todos nos hemos visto en la necesidad de reinventarnos en este contexto y cambiar de paradigma. El World Economic Forum menciona, por ejemplo, que para el 2022 las habilidades más demandadas en el contexto laboral serán: pensamiento analítico e innovación; aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje; creatividad, originalidad e iniciativa; diseño y programación de tecnología; pensamiento crítico y análisis; resolución de problemas complejos; liderazgo e influencia social; inteligencia emocional; razonamiento y resolución de problemas; análisis y evaluación del sistema

Si en el 2019 me hubieran solicitado un puesto de e-commerce probablemente no sabría nada; hoy en la Firma lo que más nos piden son esos puestos. Tuve que estudiar, investigar y entender que las compras ahora son en su mayoría en línea y que las empresas tienen que eficientar e innovar sus procesos de ventas a través de las distintas plataformas tecnológicas.

Estoy convencida de que debemos ver el futuro con optimismo, cuidar nuestra salud y aprovechar las crisis que si bien llegan acompañadas de incertidumbre, también vienen cargadas de oportunidades de oro que no debemos dejar pasar.

La autora es CEO y Fundadora de Hunters of Talent. Socia de ERIAC Capital Humano, con más de 30 años de experiencia en el área de Recursos Humanos, es experta en la localización de talento y es una apasionada en Recursos Humanos.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.