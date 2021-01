Anticipan señalamientos de Biden a México

En la primera reunión de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) del 2021, advirtieron que la relación bilateral entre la Administración Biden y México estará marcada por señalamientos muy puntuales en temas laborales y ambientales dentro del marco regulatorio del nuevo T-MEC, afirmó Lila Abed, analista de asuntos internacionales.

Durante la conferencia “La situación política actual de Estados Unidos”, la experta en temas internacionales y colaboradora de la campaña de Joe Biden, dijo que los abusos en derechos laborales y los compromisos ambientales son focos rojos en México que seguramente van a ser observados por la próxima administración de Estados Unidos.

“En temas comerciales, que tiene que ver con el T-MEC creo que se van a dar señalamientos muy puntuales, en temas que tienen que ver con los derechos laborales y en los compromisos ambientales que ya vienen plasmados en el marco regulatorio del mismo tratado de libre comercio”, señaló durante su presentación.

Además, detalló que en el marco regulatorio jurídico del T-MEC se establecen claramente las sanciones para ese tipo de violaciones y los paneles de respuesta rápida para desahogar las demandas laborales.

Adicionalmente, comentó que en la agenda ambiental Joe Biden ha impulsado temas de energías renovables, uno de sus primeros compromisos es que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París, así como impulsar una infraestructura de energía completamente opuesta de Trump en ese rubro.

Otra muy mala señal que ha enviado el Gobierno Mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador es la violación a los contratos que habían realizado empresas en materia energética como resultado de la reforma emprendida en México, agregó.

“Y esto manda una muy mala señal de que no se están respetando. Y esto también ha afectado la inversión extranjera directa en México, no hay esa certidumbre para los inversionistas para venir a México e inyectar capital, mucha de la inversión extranjera (en 2020) fue resultado de expansiones de empresas ya instaladas en México, pero no de nuevos proyectos”, mencionó.

¿Cómo vez la perspectiva de la relación del Gobierno de Biden con México? cuestionó Samuel Peña, moderador del diálogo de Lila Abed con socios de la ANEI, a lo que respondió que durante los primeros dos años el nuevo gobierno de Estados Unidos se ocupará de atender las 4 prioridades de Biden: la crisis sanitaria, la recuperación económica, el malestar social y racial que existe en Estados Unidos y el cambio climático que va a ser uno de sus ejes centrales.

Asimismo, hizo referencia a los errores cometidos por el Gobierno de México al no reconocer de inmediato el triunfo de Biden, la negociación para solicitar la liberación del General Cienfuegos, la reforma a la Ley de Banxico que abre la llave del sistema financiero al crimen organizado y la designación del nuevo Embajador de México en Estados Unidos, solicitando el beneplácito de Trump.

Sin embargo, enfatizó que el tema migratorio si será una prioridad entre la administración Biden y Gobierno de AMLO y anticipó que el nuevo gobierno de Estados Unidos va a revertir la política migratoria de Trump y va a desmantelar varias iniciativas como Permanece en México y el de país Seguro.