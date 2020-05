Anticipan 'lluvia' de amparos por acuerdo de Cenace que favorece a CFE

Ante el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el 29 de abril pasado, que detiene la operación de nuevas centrales de energías renovables en México, como consecuencia de la contingencia actual por el Covid-19, especialistas jurídicos y abogados advirtieron que esta acción es irregular y provocará una defensa legal de empresas y consumidores afectados.

Gerardo Prado, del despacho Sánchez Devanny, anticipó que “la medida causará una "lluvia" de amparos y expuso que marca una tendencia del gobierno actual de limitar la participación de privados en energías limpias y se contrapone a los compromisos que se han adquirido a nivel mundial en el impulso a la generación de electricidad mediante el uso de fuentes renovables.

"México está yendo en contra de la tendencia del mundo, al incluir sólo a las plantas contaminantes", criticó Prado. “El acuerdo demuestra que este tipo de decisiones no se apegan a la Ley, y en todo caso la instancia que debió haber determinado esta medida era la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y no el Cenace, además de haber intervenido la Comisión Federal de Mejora Regulatoria”.

Durante el panel "Defensa legal para los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista en contra el Acuerdo del Cenace del 29 de abril del 2020", organizado de manera virtual por el Clúster Energético de Nuevo León, también estuvieron presentes los socios de los despachos Santos Elizondo y Lexoil Consultores, quienes coincidieron en la ilegalidad de dicho acuerdo y en los diversos recursos legales que tienen las empresas para defenderse.

Alain Duthoy, de Lexoil Consultores, sostuvo que “el amparo es uno de los recursos de defensa que tienen las empresas afectadas”.

En opinión de Jorge Arrambide, del despacho Santos Elizondo, destacó que otro recurso de defensa es pelear la medida a través de un arbitraje internacional, dado que los tratados mundiales protegen a las empresas de un trato justo, ya que la medida también podría calificarse como una "expropiación" a las empresas al impedirles operar.

Explicó que el acuerdo viola tres principios, “uno de ellos es el de legalidad de la autoridad, ya que puede hacer lo que dice la Ley, y no hay una debida fundamentación para tomar esa determinación, pues quien tiene las facultades para esta medida es la CRE, y no el Cenace.

“Uno más es el principio de irretroactividad de la ley, el cual sostiene que ninguna Ley nueva puede afectar los derechos ya adquiridos, y una tercera violación es que el acuerdo atenta contra la libre competencia provocando incertidumbre jurídica y en perjuicio de las empresas, claramente dispuesto en las leyes que nacieron con la reforma energética.

"Y también es muy preocupante que este acuerdo no habla de temporalidad, como es común en instancias del gobierno, no nos dice cuánto tiempo va a durar, puede ser para siempre, y le causa agravios directos no solo a las centrales de privados sino a la población en general por el incremento en tarifas y el impacto al medio ambiente", criticó Arrambide.

Luis Orlando Pérez, de Sánchez Devanny, expuso que el acuerdo es sumamente obscuro porque no expresa cuando concluirá, lo que provoca incertidumbre jurídica total, y afecta la libre competencia al impedir el ingreso de privados al Mercado Eléctrico Mayorista.

César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, destacó que, “la suspensión de las pruebas pre-operativas de las centrales eléctricas eólicas y solares en proceso de operación, autorizado por el Cenace resultará en un alza en las tarifas eléctricas y permitirá la entrada en operación de centrales obsoletas y contaminantes de la CFE”.

Mientras que Amado Villarreal, director del Clúster Energético de Nuevo León, lamentó que la medida fortalezca la concentración de poder de mercado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que además del impacto empresarial el perjuicio es para toda la sociedad que pagará una electricidad más cara y con efectos negativos para el medio ambiente.