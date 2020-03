Ante el COVID-19, descartan cierre fronterizo en Laredo, Tx

Ante la crisis global que se vive por la pandemia del Covid-19, autoridades de Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, agencias gubernamentales, senadores y representantes de diversos estados de la Unión Americana, descartaron cierres fronterizos al comercio entre México y Estados Unidos (EU), por ahora.

“Los alcaldes de los dos Laredos, así como el congresista Henry Cuellar y otras autoridades del comercio bilateral entre México y EU manifestaron que existe una preocupación creciente, y que ante la emergencia del COVID-19, no se llevarán a cabo cierres de la frontera”, señalaron algunos oficiales que asistieron a esta reunión en la capital de EU.

Agregaron que, “ya hemos platicado con diversos oficiales bipartidistas así como en una reunión con la American Chamber of Commerce y todos estamos de acuerdo y así lo expresaron que los daños económicos crecerían aún más por lo que el cierre de la frontera entre México y EU no es una solución viable”.

Una comitiva de importantes oficiales y directivos de las principales agencias de Laredo, Texas y organizaciones privadas, acudieron a esta ciudad esta semana para entrevistarse con oficiales de agencias gubernamentales, senadores y representantes de diversos estados.

En esta ocasión, también se contó con la presencia y el apoyo del alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enrique Rivas Cuellar, quien desde la Capital norteamericana brindó un reporte sobre temas de infraestructura, temas de salud y cooperación internacional.

“Agradecemos el liderazgo del congresista Henry Cuellar, quien ha hecho posible que se logren las entrevistas y que los oficiales en Washington D. C., vean la fortaleza de los proyectos y el nivel de cooperación tan importante entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo; Tamaulipas”, comento el Alcalde Rivas Cuellar.

Agregó que se han promovido y alcanzado el otorgamiento de importantes presupuestos con cada una de estas visitas y que lo que sea en beneficio de Laredo, Texas, también lo es de la región cuando existen muchos temas y agendas conjuntas que a través de estas reuniones dan paso a proyectos internacionales y a la cooperación entre agencias homologas.

El alcalde de Laredo, Texas, Pete Sáenz, manifestó que “existen proyectos de gran importancia tales como las adiciones de carreteras; las ampliaciones a la infraestructura de los puentes internacionales para mejorar la logística, en proyectos que requieren la participación binacional porque ofrecen beneficios a la región y a los dos países”.

Por su parte, el congresista Cuellar manifestó que él y otros congresistas dirigieron una “enérgica carta al presidente Trump”, haciéndole notar la improcedencia y peligros de posibles cierres en las fronteras terrestres entre EU y México.

Las agencias entrevistadas fueron: Department of Justice, Department of Defense, U.S. Customs and Border Protection, Department of the Interior, U.S. Department of Transportation, Texas Department of Transportation (TxDOT) – Federal Affairs Office, U.S. Department of Agriculture (USDA) – Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), USDA , U.S. General Services Administration, U.S. Department of Housing and Urban Development, U.S. Department of State, U.S. Environmental Protection Agency, U.S Census Bureau, Federal Aviation Administration, Federal Emergency Management Agency, National Endowment for the Arts y the National Endowment for the Humanities.

Los alcaldes de los dos Laredos y el congresista Cuellar avisaron que mañana viernes 13 de marzo, se llevará a cabo una importante reunión -a su regreso a Laredo, Texas-, para tratar otros temas como son las actividades relacionadas con el coronavirus.

“Analizaremos los planes que la ciudad ha desplegado, así como otras acciones para reforzar la seguridad en los cruces y la importancia de lo que significa que las fronteras con México se mantengan abiertas y operando para evitar algunos posibles mayores daños a la economía, esto en coordinación con las autoridades de salud, locales y regionales”.