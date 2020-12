Nuevo León cerrará plazas comerciales los fines de semana y restringe venta de cerveza por aumento en contagios

Debido al incremento en el número de contagios, la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció el cierre de comercios los fines de semana, además de restringir la venta de cerveza.

Esta medida incluye centros comerciales, excepto establecimientos con venta de productos esenciales y restaurantes, aunque estos últimos sólo con servicio de entrega a domicilio.

Los negocios que podrán seguir abriendo son las farmacias (cuyo giro principal sea la venta de medicamentos, no aquellas que estén dentro de las tiendas de autoservicios o departamentales); las tiendas de conveniencia y abarrotes cuya actividad principal sea la venta de alimentos; los servicios funerarios y médicos; los servicios de seguridad privada; las estaciones de combustible y las sucursales bancarias, excepto aquellas que operan dentro de la tienda departamental.

Las nuevas medidas entrarán en vigor a partir del primer minuto del sábado 05 de diciembre y concluirá el lunes 21 de diciembre a las 05:00 horas, sujeto a cambio dependiendo de los contagios registrados.

Dentro de estas restricciones, las autoridades pedirán a las tiendas de conveniencia y de autoservicio no vender cerveza ya que los depósitos permanecerán cerrados los fines de semana.

Roberto Russildi, secretario de Economía y Trabajo, dijo que estos giros verán restringida su actividad los fines de semana: call centers, casinos, centros de eventos sociales, comerciales y profesionales, centros ferreteros, ferreterías y tlapalerías, centros y plazas comerciales y comercios en general.

Además de ciclistas, cines y autocinemas, circos clubes deportivos, cuatrimotos y razer, estéticas exposiciones, gimnasios, centros de atención a clientes, jugueterías, lavanderías, ligas deportivas, mercados rodantes, minoristas para mejoras del hogar y materiales de construcción, mueblerías, museos y parques públicos y privados.

También renta de quintas, restaurantes, salones de tatuaje, salones de eventos, spa, teatros, tiendas departamentales y tintorerías.

Permanecerán cerrados: bares y cantinas, billares, carreras de caballos, antros y centros nocturnos, albercas públicas, estadios, guarderías, clases presenciales y salones de fiestas infantiles.

Además de conciertos y festivales, boliches, lucha libre y box, combates deportivos, peregrinaciones, kermeses, fiestas patronales, celebraciones drive thru y las posadas empresariales e institucionales.

Quienes puedan operar de lunes a viernes, en su mayoría deberán hacerlo respetando un aforo del 30 por ciento y con un horario de 05:00 a 22:00 horas.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud del estado, destacó que el semáforo epidemiológico volvió a escalar de tres a cuatro indicadores rojos, a riesgo máximo.

Estos son: el promedio de casos nuevos, la comparación de neumonías, el porcentaje de pruebas positivas y promedio de defunciones por Covid.

En color naranja, con riesgo de pasar a color rojo se mantiene la ocupación de camas para pacientes y camas de terapia intensiva Covid.

“Tenemos un sector importante de la población que ha ignorado las precauciones que se deben ejercer, esta situación nos obliga a aplicar medidas tendientes a disminuir la tasa de contagios, no porque estén haciendo mal los sectores que vamos a restringir, no porque hayan hecho mal su actividad, sino porque las personas que utilizan esas actividades no se cuidan.

Es por causa de los ciudadanos que hoy tenemos que restringir todas estas actividades. Teníamos prácticamente abierta toda la economía, sin embargo, hoy no podemos seguirlo teniendo así. Entendemos el grave impacto que van a tener los sectores afectados, estamos intentando minimizar ese impacto esperando que la mayoría de ella puedan subsanarla teniendo sus actividades de lunes a viernes”, mencionó el secretario de Economía estatal.

SUPERA NUEVO LEÓN LOS 800 CONTAGIOS

Nuevo León reportó hoy 805 nuevos contagios de COVID, 25 más que los registrados ayer. Con esto la cifra acumulada llegó a los 104 mil 620.

La Secretaría de Salud estatal informó también del fallecimiento de 35 personas por complicaciones relacionadas con la enfermedad, para un total de cinco mil 658.

Las hospitalizaciones, en las últimas 24 horas, pasaron de mil 203 a mil 175 mientras que, las personas conectadas a un ventilador mecánico pasaron de 279 a 278.