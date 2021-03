Analizarán oportunidades energéticas

Pese a la situación actual del sector energético mexicano donde pareciera que el mundo va en una dirección y México en otra, las empresas relacionadas con éste mantienen oportunidades de participar en él, por lo que es necesario que las empresas, se inserten en la cadena productiva, consideró Amado Villarreal, director del Clúster Energético de Nuevo León.

“La impresión que da es que el mundo va en una dirección y nuestra realidad en México, en energía, va en otra, pero eso no significa que no haya oportunidad de participación para el sector privado porque al final, existen dos grandes cadenas de valor que es la de hidrocarburos y la del sector eléctrico y esa, no solo es la CFE, sino hay una serie de tecnologías asociadas que están evolucionando los mercados”, consideró.

Mencionó que, por ello, el Clúster llevará a cabo el Cuarto Encuentro Energético de manera virtual, donde además de tener encuentros de negocios, se pretende abordar las oportunidades, retos y hasta las acciones de defensa legal que las empresas pueden tener el tema de electricidad, hidrocarburos, energías limpias, capital humano e innovación y, emprendimiento.

“Lo que creo que vamos a ver en el evento son esas oportunidades que están en cogeneración, generación distribuida, almacenamiento de combustible tanto de gas como de petrolíferos, en la proveeduría que podamos dar a las empresas productivas del Estado, pero, primordialmente, a las empresas trasnacionales que tienen actividades en México que demandan proveeduría en diferentes escalas de la industria”.

“Al final todos estamos convencidos de que lo que más le conviene al país, es que haya mayor competencia, proveeduría de energía que podamos reducir los costos para que todos seamos competitivos y así elevar la calidad de vida de la población”, resaltó.

Villarreal agregó “entendemos que el Gobierno Federal está promoviendo una mayor hegemonía de las empresas públicas del estado, pero movernos hacia allá nos lleva a ineficiencias, mayores costos, de energía y social, que mientras no haya una reforma constitucional seguirá existiendo la oportunidad de que, el sector privado pueda participar porque hoy por hoy las empresas públicas del estado no pueden con toda la proveeduría o demanda de energía que tiene el país”.

El evento se realizará del 22 al 26 de marzo de manera virtual. En el segmento de Electricidad se hablará sobre la posibilidad de la transición energética, las perspectivas de cogeneración ante el nuevo entorno y se desarrollará un panel de defensa legal ante la reforma a la ley eléctrica, entre otros.

En Hidrocarburos, se abordarán los retos de éste en el noreste del país, las tendencias en los modelos de negocio de las petroleras y el desarrollo de proveedores, por mencionar algunos.

En Energías Limpias se platicará sobre la descarbonización, el mercado de energía solar y la generación distribuida, por mencionar algunos.

Entre las empresas que participarán en el encuentro de negocios están Metalsa, Whirlpool, Vitro, Schlumberger y Valores ABC