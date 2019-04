Amenaza “Bronco” con mayores aumentos

En caso de que no exista un consenso en relación a las tarifas del transporte público, el gobernador Jaime Rodríguez amenazó a los usuarios con aplicar incrementos mayores a los contemplados.

Ayer se publicó que el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad perfila sesionar para determinar un posible aumento al transporte, que contempla el aumento de un peso para el metro, con un desliz mensual de 10 centavos hasta llegar a 7.80.

Para las tarifas en efectivo de las rutas periféricas se estima un aumento de 3 pesos, con un desliz hasta llegar a los 18 pesos en el año 2021.

Al respecto, Rodríguez indicó que, si el Consejo no se pone de acuerdo, se podrían aplicar aumentos superiores a lo previsto.

“El acuerdo anterior no lo aplicaré, (pero) si no se ponen de acuerdo, tendré que aplicarlo”, dijo.

“Si el usuario no reconoce y no está de acuerdo en algo, entonces tendremos que aplicar el anterior, y yo no quiero hacer eso (…) El usuario debe entender que por tres años no les hemos aumentado la tarifa, es más, les redujimos la tarifa periférica”.

En un hecho a parte, el secretario General de Gobierno, Manuel González, aseguró que no se contempla ningún aumento durante Semana Santa, contrario a lo que él mismo afirmó que podría suceder el pasado martes.

“No va a ser en Semana Santa, para que ya no saquen la nota de que ‘Santo Tarifazo’”, comentó.