Alicia Galindo: Clubhouse y la locura de las redes sociales en los mercados

Quiero empezar esta columna haciendo las siguientes preguntas: ¿Ustedes de dónde consultan información para temas de sus inversiones?, en ¿dónde ven o escuchan las noticias?, ¿en dónde buscan consejos financieros para mejorar la toma de decisiones?.

Probablemente por canales tradicionales como el periódico, televisión, o a lo mejor en youtube, twitter, o probablemente a través de una nueva app en donde cualquier persona puede hablar en vivo y compartir sus ideas, puntos de vista y prácticamente lo que se les ocurra.

Si algo ha tomado mayor relevancia en estos tiempos lo han sido las redes sociales y su impacto en los mercados financieros. Nuevas plataformas de redes sociales han cambiado la forma en que las personas obtienen e intercambian ideas y contenido, por ejemplo: TikTok y Reddit. Una de estas nuevas apps es Clubhouse que se ha definido como una forma realmente divertida de transmitir información y hace que Facebook y Twitter se vean realmente muy anticuados.

Entonces empecemos por: ¿Qué es Clubhouse?, ¿Qué tiene de especial esta app? Y ¿Quién la usa? Clubhouse es una red social a través de una app a la que puedes entrar solo por invitación. Permite a los usuarios estar en “rooms” o “cuartos” para platicar solo con “audio” con amigos, seguidores o con el público en general. Para unirte solo necesitas un Iphone y lo más importante…recibir la invitación de un miembro.

Esta app fue lanzada en marzo del 2020 por Paul Davison y Rohan Seth ambos antiguos colaboradores de empresas como Google. En uno de sus comunicados Paul y Rohan establecieron que el objetivo de Clubhouse “es construir una experiencia social que se sintiera más humana, en lugar de solo crear posts, y que el usuario pudiera juntarse con amigos y solo platicar y aprender”.

Inicialmente la app contaba con el top top de Syllicon Valley, CEOs, inversionistas, celebridades y recientemente se fue abriendo al público en general. Algunos de los usuarios iniciales son Elon Musk y Oprah Winfrey y lo más curioso es que los encontrabas en estos “cuartos” platicando sobre sus intereses, negocios o la industria.

De acuerdo con Hubspot (2020) a pesar de su exclusividad Clubhouse fue valuada en $100 millones de dólares y recibió una inversión adicional de $12 millones en tan solo un año de su lanzamiento. Recientemente la app ya empezó a abrirse al público en general permitiendo invitar a dos amigos por cada usuario. Esto se ha reflejado en el crecimiento de su base de usuarios activos de 100 mil a 600 mil en diciembre del 2020 y hoy existen más de 2 millones. ¿increíble no? Estamos hablando de escritores, comediantes, emprendedores, padres de familia, brokers, inversionistas y deportistas que se han unido a esta red social para compartir experiencias, hablar, reír, conocer nueva gente y aprender.

Debido a este éxito, Facebook está empezando a explorar estas opciones y Twitter ya ha creado algunos “Twitter spaces o rooms” para hacer pruebas.

¿Cómo es la experiencia? Literalmente es como entrar a una clase en Zoom en donde todos tienen sus cámaras apagadas y silenciados sus micrófonos y hay una opción para participar a través del famoso ícono de la “manita”. Existen moderadores en cada cuarto y los usuarios pueden invitar a otros a unirse. Algo interesante es que la reunión termina cuando el moderador lo decida y si el moderador se quiere retirar antes, puede pasar el rol a otro usuario.

Existe algunos rooms interesantes. Algunas recomendaciones para el mundo de las finanzas incluyen shows como “Stocks 2 freedom” y “Stock market academy”. De acuerdo con un reportaje de Bloomberg Wealth, las ventajas de esta app son entre otras, la capacidad de poder construir una marca, una comunidad confiable y dar seguimiento. También otra ventaja es que el contenido siempre está evolucionando y puedes utilizar la app para escuchar los últimos consejos, tener información exclusiva o sencillamente discutir puntos de vista con expertos.

Entre las desventajas están, por ejemplo, el no poder grabar las conversaciones, pero no impide a los usuarios grabar desde el celular. Puede existir mucha vulnerabilidad en las marcas porque el contenido no es editado y hay usuarios que se pueden exceder en sus comentarios.

Desde mi punto de vista, creo que esta app puede ser utilizada para aprender y escuchar de manera inmediata las ideas de expertos. Creo que, desde el punto de vista de posicionamiento de productos o servicios, un mercadólogo debe de estar consiente de la audiencia a la que quiere llegar y de ser posible evaluar el impacto en las marcas de los productos y servicios. Al ser una app en crecimiento puede ser todavía un “terreno salvaje” si se quiere utilizar para crear una comunidad.

