Alfredo Salinas: La atención médica sigue: la Odontología tras el Covid-19

Fuente: cortesía

Desde el pasado mes de marzo de 2020, en el que la situación sanitaria por SARS-CoV-2 fue declarada pandemia, se han experimentado cambios radicales en todos los ámbitos y aspectos de la vida que han orillado a adoptar comportamientos y políticas colectivas que en un inicio parecieron ser momentáneas.

Si bien la prioridad de atención médica es mayor para aquellos que presentan síntomas y complicaciones por el virus, el resto de los padecimientos siguen su curso. La odontología de manera especial representa una especialidad de riesgo debido a la proximidad que el profesional tiene a la cavidad bucal del paciente, por lo que era imprescindible el apego a todos los protocolos y medidas de prevención que las autoridades sanitarias determinaran como requisitos para una atención segura.

Imagínense que en 9 meses de pandemia no tuviéramos algún dolor dental o que no hubiesen fracturas o traumatismos ¿Es complicado verdad? En estos más de nueve meses de pandemia he acudido en un par de ocasiones a un hospital privado buscando atención médica para mi hijo de tres años y medio. Tras consultar por una leve infección en la garganta, al momento de hacer el pago, fue cuando entré en shock (de manera positiva), pues el hospital me cobró 650 pesos de consulta y 750 por las barreras que utilizaron para la atención. Como profesional de la salud, al ver el uso de equipo de protección personal durante la atención, no me atrevería a decir que este tipo de cobro pudiese aceptarse de manera favorable en una consulta dental.

La odontología ha tenido que reinventarse y adecuar sus protocolos de atención, incluso, entrenar a su personal no odontológico para el correcto interrogatorio telefónico al momento de solicitar un cita, además de implementar las teleconsultas aprovechando las bondades de la tecnología. Eso sí, no todos los cambios han sido positivos; tristemente también existen profesionales que entran en los grupos vulnerables que no pueden ejercer la profesión ante el alto riesgo de infección.

Si bien el uso de los cubrebocas, guantes, lentes, caretas, batas desechables, entre otros artículos de protección, forman parte del ADN del odontólogo desde su formación. De hecho, en muchas universidades es un tema que se aprende desde el primer año de estudio, por lo que para el gremio odontológico el uso de las barreras ya mencionadas no fue una novedad.

La novedad fue la adquisición acelerada y a gran escala de todos estos equipos e insumos ocasionando su desabastecimiento, seguido de costos elevados por parte de las casas comerciales, que finalmente se han visto reflejados en el incremento de costos de consulta y tratamientos dentales, hasta en un 200 por ciento.

Siguiendo las indicaciones de la OMS las cuales se dieron a conocer en el inicio de la pandemia, tanto los traumatismos dentales, los dolores agudos, infecciones bucales, pulpitis, alveolitis, entre otras patologías, fueron consideradas como urgencias dentales. Al ser una profesión de Ciencias de la Salud y por el impacto que tiene en un paciente con dolor es clasificada como actividad esencial. Es por esto, que la odontología no ha dejado de prestar los servicios, principalmente en el sector privado.

A lo largo de esta pandemia los procedimientos catalogados como urgencias fueron abriendo paso a otros procedimientos que pueden desencadenar una urgencia dental, tales como: endodoncias sin restaurar, fractura de una restauración, restauraciones temporales, e incluso las pérdidas prematuras de algunos dientes.

Sin embargo, para que la atención dental sea exitosa, no solo depende del odontólogo en turno, sino de la veracidad e integridad del paciente a la hora del interrogatorio COVID-19 que cada una de las oficinas dentales implementó. Y es que debemos de pensar no solo como paciente, debemos pensar en las familias de cada una de las personas que nos ofrecen sus servicios: dentistas, asistentes, personal de recepción, entre otros.

Si presentas alguna molestia dental, no lo dejes pasar, seguramente tu odontólogo de confianza ya ha implementado las medidas necesarias para la atención. Como en todas las áreas de atención, te pedimos sigas las recomendaciones que tu dentista indique en cuanto a prevención dental, así como en el protocolo de visitas a la consulta: no ir acompañado (a menos que sea menor de edad o persona asistida), esperar en el carro, responder cuestionario COVID-19, toma de temperatura, desinfección de manos, entre otros. Todo el personal de salud día con día se encuentran apoyando desde diferentes trincheras; y es aquí la importancia de este esfuerzo colectivo, ya que solo de esta manera es como podremos percibir resultados considerables, a gran escala, que terminen por frenar la cadena de contagios.

El autor es director de la Escuela de Odontología, Cirujano Dentista por la UANL, cuenta con un Máster en Odontología Pediátrica por la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, España y una Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad de Monterrey. Ha publicado en diferentes revistas científicas de Odontología, así como la participación en libros como: “Guías Diagnósticas y Terapéuticas de las Urgencias Médicas en el Consultorio Dental”, colaborando en el apartado de Urgencias en Odontopediatría.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.