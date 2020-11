Alerta ANEI baja inversión

La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) hizo un llamado al Gobierno de la 4 Transformación a impulsar la inversión nacional y extranjera, para así recuperar los empleos perdidos durante esta crisis derivada por la pandemia.

El empresario Fernando Turner Dávila, Presidente Fundador de la ANEI, aseguró que la inversión en México está cayendo y sigue cayendo a una velocidad estrepitosa, lo que indica una falta de credibilidad en los programas del gobierno.

“No vemos foco en el Gobierno Federal, vemos dispersión, vemos muchas ideas. El empleo no va a generarse por más leyes que pasen si la inversión no se recupera, no va aumentar el salario si la inversión no se recupera, no van a mejorar las remuneraciones laborales si la inversión no se recupera”, expresó.

Durante un encuentro con el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, afirmó que se debe de respetar el Estado de Derecho y la legalidad de las inversiones.

Sin embargo, advirtió que 2021 será un año en el que los efectos económicos de esta crisis generada por el covid seguirán vigentes, “yo no soy de los que piensan que ya apareciendo la vacuna ayudará a normalizar la situación, pero las secuelas van a ser profundas”.

“Con el sector empresarial para que las inversiones comprometidas en los proyectos distintos de infraestructura se materialicen o para que se promuevan nuevas, para que se preserve el empleo, son ustedes, ustedes (los empresarios) son los que generan la mayor cantidad de empleos no el gobierno”, dijo. Mencionó que el gobierno promueve, pero los empleadores son los empresarios, por eso manifestó “yo sí creo en la inversión extranjera, si creo que hay que respetar el Estado de Derecho, porque a través de estas inversiones se aporta empleo, desarrollo, no podemos vivir en una ínsula”.

El senador por Morena, enfatizó que las Pymes generan más del 60 por ciento de los empleos en el país y la reactivación económica no se podría dar sin ellas.