Alejandro Zertuche: ¿Ya sabes qué sigue?

Fuente: Cortesía

La pregunta que nos hacemos la mayoría de los mexicanos según las encuestas digitales que analizan el comportamiento de la gente en medio del proceso del Covid-19 es ¿Qué sigue?

Esta es la realidad que vivimos y está basada en la incertidumbre por la que estamos pasando en México. El reto que tenemos los mexicanos va más allá de la crisis de salud, no hay nadie que nos dé confianza para ver hacia dónde vamos y como debemos sortear este futuro. Creo que es importante observar la situación desde dos caminos; la ausencia de liderazgo y el miedo de transformarnos individualmente.

En cuanto al liderazgo, es momento de encontrar el “como sí” para promover nuevos modelos que construyan una narrativa integral creíble y con personalidades que lo representen. Hoy los mexicanos nos sentimos solos y vulnerables ante la situación que estamos viviendo. No existe nadie que represente realmente a los intereses de los mexicanos.

Por otro lado, haber construido un sistema de vida en el planeta sin poner al centro al ser humano nos trae las consecuencias de los paradigmas que nos hemos creado. Estamos reaccionando en piloto automático ante todo lo que se nos viene de frente sin entender que nosotros mismos seguimos construyendo lo que vivimos.

Sumados ambos caminos en la realidad, vamos creando lo que hoy enfrentamos como sociedad. Esto simplemente nos deja dando vueltas una y otra vez en el mismo modelo desdibujado que simplemente no observamos por la prisa con las que intentamos avanzar. Este acelere de querer saber lo que tenemos que hacer frente a la incertidumbre, nos encierra en una forma de vida que solo aporta más a las crisis de salud, económica y de seguridad.

Para saber ¿qué es lo que sigue? es importante detenernos para entender que es lo que estamos viviendo y no tomar las mismas decisiones que antes se tomaron. No es un tema de pasado y experiencia, hoy es un tema de romper con lo que creemos y que siempre nos ha regresado a donde mismo. No podremos avanzar si seguimos usando a los mismos líderes y accionando ante los mismos paradigmas.

Hoy no importa si vives en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, o en pequeños pueblos; a todos nos esta lloviendo desde el mismo cielo. Es momento de abrir la posibilidad para hacerlo diferente, de lo individual a lo colectivo. Aunque creamos firmemente que las cosas funcionan de cierta forma, es momento de romper con esto y diseñar un nuevo camino que nos permita avanzar a una mejor realidad.

Podemos empezar por ver nuestra ceguera acerca de lo que sucede en temas colectivos. De entrada no percibimos, no sentimos y no actuamos en consecuencia. Estamos distraídos en temas que solo controlan nuestra postura -construida por el mismo sistema-. Vivimos frente a un muro que no nos permite ver más allá.

En 1989 la humanidad pudo ver cómo colapsó el muro de Berlín al finalizar la era de la guerra fría. En aquel tiempo se creó por el conflicto entre dos sistemas sociales; el capitalismo y el socialismo. El muro que debemos derribar hoy no es entre dos sistemas, sino entre el sistema y nosotros mismos. Esta pared nos ha mantenido separados por mucho tiempo y es momento de derrumbarla.

La pandemia del Coronavirus nos ha traído una oportunidad para abrir los ojos a la realidad que vivimos. Podemos observar cómo los sistemas económico y social están listos para rediseñarse gracias a su capacidad de quebrarse una y otra vez. La forma en que la humanidad esta reaccionando ante esto, no solo nos lleva a entender la forma en que estamos viendo lo que sucede, sino también en detectar lo que estamos sintiendo. Cómo es que sentimos el dolor, el miedo y las ganas de salir de esto que sin importar lo que venga ya queremos terminar. Es una nueva forma de vernos y sentirnos como seres humanos. Es un momento difícil para la humanidad en términos de crisis, pero con la posibilidad de entender por qué es que lo estamos viviendo.

Es momento de reparar nuestra sociedad y reconciliarnos. Nadie puede hoy definir que pasará mañana, pero sí tenemos frente a nosotros la decisión de crear conscientemente lo que queremos. Esta claro que lo debemos construir juntos, conectados al mismo propósito. Si seguimos desconectados entre nosotros, no veremos claramente qué es lo que está pasando, no sentiremos lo que estamos viendo y no actuaremos de acuerdo a ello. Lo que sigue es un reflejo de lo que estamos siendo por lo tanto ¿Ya sabes qué sigue?

