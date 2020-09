Alejandro Zertuche: Una nueva narrativa llamada confianza

Fuente: Cortesía

La película de la normalidad se puso en pausa para dejar pasar una nueva forma de vida que aún no hemos terminado de dimensionar. Lo que si podemos anticipar es que estamos en las etapas iniciales de un gran cambio.

¿Qué conflictos nos esperan en temas económicos, sociales o políticos? Aún no podemos ser precisos, sin embargo en todos ellos estaremos viviendo una verdadera transformación que pondrá en conflicto constante nuestro día a día.

Frente a este camino lleno de incertidumbre y sin aparente destino final, la confianza será la clave para lograr una construcción armoniosa en la sociedad respecto a nuestro futuro. Frente a este mundo complejo, confiar en el otro será la garantía de intercambio entre las personas y las instituciones para diseñar las bases de un nuevo sistema desarrollado desde la consciencia.

El mayor reto que tenemos con el fenómeno de la confianza en nuestra sociedad, es que se transforme en un problema cuando detectamos una incoherencia entre lo que se dice y la realidad. Basta observar como existe la corrupción, la inequidad, los problemas medio ambientales, el no respeto a los derechos humanos o sociales, el aprovechamiento de la pobreza, etc., para sospechar abiertamente sobre lo que se dice de la transparencia, el bienestar, el desarrollo o la justicia social.

Para motivar a la construcción de una mejor sociedad se requiere una narrativa y un actuar coherente para generar una confianza colectiva. Por lo tanto el lenguaje y el contexto histórico de quién lo usa, se vuelven esenciales para invitar a un nuevo futuro que sea creíble. Para lograr esto se requieren líderes coherentes, asertivos y que inspiren confianza.

La percepción general en México, es que los líderes públicos han actuado desde la incoherencia para satisfacer su ambición en vez de construir un camino de interés común. Todo esto, creado desde el inconsciente colectiva, hace que experimentemos lo que necesitamos para aprender como sociedad. Mientras no aprendamos a tener confianza entre nosotros, no tendremos instituciones y líderes en la política que sean confiables. Mientras no busquemos instalar el fundamento de la cooperación entre nosotros tampoco podremos percibirlo en lo que construimos colectivamente.

Mientras nos transformamos como sociedad, a través de una consciencia colectiva, podemos decidir a quien queremos otorgarle nuestra confianza para que gobierne de forma incluyente en nuestro país. Sin importar que sea para Nuevo León, Querétaro o Tabasco, o inclusive para decidir sobre quien puede ser el próximo presidente de México; tenemos la oportunidad de convocar a un líder que construya una narrativa de confianza para darle dirección y motivación a esta gran nación.

Apostar por la cooperación, el apoyo y la solidaridad es querer exaltar nuestro potencial humano. Ser conscientes de que estamos aquí para dejar un mejor lugar del que recibimos, nos permitirá abrirnos el paso a un nuevo escenario para construir un mejor país y al mismo tiempo un mejor planeta ¿Te sientes confiable para ser parte de una nueva narrativa que nos incluya a todos?

