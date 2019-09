Alejandro Zertuche: “Si nos fallan no se los vamos a perdonar”

Fuente: Cortesía

¿Qué mensaje quiso dar Greta Thunberg en su discurso en el evento de Acción Climática de la ONU?

"Ustedes me han robado mi infancia y aún así yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo y muriéndose y ustedes solo pueden hablar de dinero” "Si nos fallan no se los vamos a perdonar”.

Interesante el mensaje de reclamo que Greta compartió al mundo esta semana. Una voz que representa a las nuevas generaciones que se han hecho conscientes del problema que les tocará enfrentar en el futuro: La vida en el planeta.

Cuidar el planeta es cuidar de la vida que existe en él. Sabemos que el planeta puede sufrir cambios que alteran su ecosistema, sin embargo, lo que tenemos que dejar claro es que esto impacta directamente en la calidad y sostenibilidad de la vida humana en este lugar.

La señorita Thunberg no se equivoca en que hay una mayoría de las personas hablando constantemente de dinero. No únicamente lo hacen los grandes líderes ¿Quién no va a querer dinero en un mundo donde el que no lo tiene normalmente sufre?

Este comportamiento inconsciente acerca de la valorización del dinero en nuestras vidas, hace que todos seamos parte de esta condena en caso de fallar. Existen esfuerzos en diferentes partes del mundo por mejorarlo, sin embargo hoy se requiere acelerar para que lo que estamos destruyendo no nos alcance ¿Podemos realmente resolver el problema del cambio climático?

Ya no es posible negarse a aceptar que estamos en una situación de emergencia planetaria, en la que destaca un desarreglo climático cuyos efectos son ya evidentes. No podemos seguir afirmando que el planeta es muy resistente, que lo que los humanos estamos haciendo con la Tierra es mínimo comparado con los cambios que ha experimentado antes por causas naturales.

Como ha señalado la comunidad científica, el problema no está solo en los cambios sino también en la rapidez de los mismos. Los cambios provocados por los seres humanos están siendo tan profundos que se habla de una era geológica nueva, el antropoceno, concepto que fue acuñado en el año 2000 por el premio Nobel de química holandés Paul Crutzen. Su punto era que el nombre de la época geológica actual debería reflejar el impacto del hombre sobre la Tierra.

Para que exista un impacto tal que permita un freno y cambio de malas practicas que afectan la vida en el planeta, se requiere un cambio de consciencia profundo. Acciones diferentes requieren la creación de paradigmas que representen un nuevo escenario para re-construir lo que hemos destruido. Claro que ayudamos con el simple hecho de bajar el uso del plástico de forma individual, reciclando o reduciendo la ingesta de carne, solo que esto no es suficiente.

Estamos frente a una deuda ecológica que tiene como base el actual modelo de producción industrial, el consumo desmesurado, la generación exhaustiva de residuos, así como la emisión de gases de efecto invernadero. Se ha hecho evidente que ciudades como Monterrey, Mexicali y Toluca han incrementado las partículas en el aire de tal forma que son ya considerada entre las mas contaminadas del país acompañando a la CDMX. Nosotros como ciudadanía de los países industrializados y como consumidores de todos esos recursos, también somos responsables y deudores. Nuestro bienestar es a costa del bienestar de otros. Esta realidad debe servirnos para pensar y cambiar el modelo de desarrollo que tenemos.

¿Terminaremos cumpliéndole a las nuevas generaciones? ¿Podremos realmente desistir del consumo desmesurado que nos mueve? ¿Cuántas acciones hemos tomado de forma consciente acerca del cambio climático? Es momento de asumir la responsabilidad y responder con voluntad para lograrlo.

Es claro que si únicamente somos testigos del discurso de Greta y lo compartimos sin hacer nada, lo único que vamos a lograr será desaparecer sin haber sido perdonados…

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.