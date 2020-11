Alejandro Zertuche: No todo desaparece con el 2020

Fuente: Cortesía

En este instante una gran mayoría está pensando y deseando que el 2020 termine por todo lo que nos trajo la pandemia. ¿Acaso podríamos anticipar que nos depara el 2021? .

Gracias a este impacto que ha lastimado al mundo de forma no prevista, podemos darnos cuenta de que no sabemos nada acerca de lo que nos depara el 2021. No podemos pensar en analizar los datos como antes lo habíamos hecho porque ya vimos que eso no fue posible durante esta pandemia. Ningún organismo internacional o expertos que adelantaron resultados lograron acercarse al impacto que esto tendría y que quedara plasmado en la historia.

En México apenas estamos vislumbrando datos del impacto económico que ha traído todo esto. Decenas de miles de PYMES están cerrando y cerrarán más aún a finales de este 2020, dando como resultado un amplio número de desempleados y por lo tanto lastimando profundamente la base de la economía familiar. Aunado a esto, ahora los estados enfrentarán también el ahorcamiento con los presupuestos para el 2021 que el gobierno federal les otorgará y en los que precisamente ha recortado los rubros de apoyo a la salud, empleo y de proyectos regionales donde se genera esa economía local ¿Estaremos viviendo realmente en el 2020 el peor año?

En Nuevo León, según la CANACO, solo en el rubro de servicios se han reducido en un 33 por ciento las ventas contra el 2019 y el año aún no termina. Esta semana se anuncia que en CDMX han quebrado 32 mil empresas, mas las que se sumen en los dos meses que siguen. Aunque no tenemos una clara visión de lo que venga en el 2021, si podemos anticipar que deberemos enfrentarlo con toda la fuerza porque será mas impactante que la queja colectiva de quedarse en casa, aunado a la pérdida de seres cercanos por esta crisis de salud. Todo esto seguiremos enfrentándolo durante el siguiente año mientras intentemos sacar a nuestro país adelante. Esta claro que no solo se trata de la crisis que todo el planeta esta enfrentando. A esto se suma, que no se han tomado las mejores decisiones para salir menos lastimados de este proceso.

Tenemos un 2021 donde veremos angustia e incertidumbre en un porcentaje amplio de mexicanos y en el que también enfrentaremos un proceso de elecciones en nuestro país que pondrá el ambiente caliente y más polarizado. Esto se convertirá en un caldo de emociones y situaciones que nadie puede anticipar, al igual que el impacto que podrá llegar a tener. Es momento de crear consciencia de lo que realmente queremos para nuestro país.

El gran reto que tenemos es el de navegar este trayecto sin miedo, aún sabiendo que vienen tiempos difíciles, mientras nos enfocamos en construir comunidad para unir y apoyar a México desde un nuevo paradigma. Esto es un proyecto que debe tener su base en los ciudadanos. Desde liderazgos nuevos que realmente proyecten un efecto de co-creación de un mejor futuro para nuestro país. Tenemos la oportunidad de dejar atrás los patrones de comportamiento pasados que nos trajeron a este momento que estamos viviendo y así poder instalar conscientemente los nuevos patrones para esta futura realidad.

Una visión distinta de futuro es lo que requiere México. En medio de un momento difícil pocos son los que pueden liderar esta visión. Es un compromiso que se debe de llevar a cabo desde la misión de re-direccionar a los mexicanos hacia un destino distinto del que vamos navegando hoy de forma separada. No se trata únicamente de tener una actitud positiva, se requiere hacernos conscientes de que todos tendremos que hacer algo en el 2021 para poder salir adelante juntos.

¿Podemos realmente integrar una visión de unidad para un mejor México? ¿Estamos dispuestos a dejar la polarización para integrarnos a un solo país? ¿Hasta dónde los ciudadanos podríamos cambiar el rumbo? ¿Dónde están los líderes que necesitamos para este cambio de paradigma? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para comenzar a diseñar un nuevo trayecto. No es sencillo, sin embargo en algún momento tendremos que decidir dar el primer paso antes de que el agua nos rebase el cuello ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene? .

