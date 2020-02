Alejandro Zertuche: ¡No te agarres la cara!

Fuente: Cortesía

Todos los medios internacionales están tomando con mayor atención el tema del coronavirus con la noticia de Italia que confirmó la expansión y rapidez con la que sucedió en ese país.

Oficialmente hoy no tenemos casos registrados en México, sin embargo Ira Longini, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que realizó un seguimiento de los estudios sobre la transmisibilidad del coronavirus en China mencionó a inicios de febrero que “las cosas podrían empeorar hasta llegar a dos tercios de la población mundial contagiadas”. La OMS acaba de sacar un comunicado esta semana que dice que "Ningún país debería asumir que no tendrá casos. Eso podría ser un error fatal".

Esto no es para asustarnos y mucho menos entrar en pánico. Es momento de hacernos conscientes que es muy seguro que llegue a las principales ciudades de nuestro país como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y algunas más que tengan conexiones internacionales o que se propague por medio del tránsito de infectados entre ciudades cercanas a éstas.

¿Realmente estamos preparados? ¿Qué están haciendo las autoridades, empresas y universidades? ¿Ya tienen los protocolos y están haciendo conscientes a sus ciudadanos, empleados y alumnos del cuidado que deben de llevar para no contagiarse y no contagiar?

Creo que lo hemos tomado muy a la ligera. Aunque tuvimos nuestra experiencia con H1N1, hoy se ve a muy poca gente cuidándose o tomando seriamente esto con un virus que es de mayor facilidad de propagación a los anteriores.

Se ha compartido en redes sociales un video del secretario de salud de China donde aclara que no es un virus tan fuerte como el SARS pero que si se expande mas rápido que cualquier otro. El reto es que mantengamos la calma y tomemos los cuidados necesarios para que esto no se expanda más. Un mensaje claro que compartió es “No te agarres la cara” que fue como terminó llamándose su video y mi articulo de hoy.

“El pánico es más contagioso que la peste y se comunica en un instante”, escribió Nikolái Gógol en "Almas muertas”. Esto es muy importante. Estará en nosotros el hacer la consciencia para no entrar en estados de ánimo de miedo en caso de que vivamos la pandemia en nuestro país.

Hemos tenido el tiempo suficiente para atender este posible problema. Conocemos en lo general los cuidados que se deben llevar para no contagiarnos y no contagiar ya que son los mismos de cualquier virus de este tipo. Es momento de empezar haciéndolo diferente, hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico para blindarnos del virus por medio de una mejor alimentación, tomar vitamina C y bajar el estrés con el que vivimos.

Normalmente cuando nos queremos cuidar, nos enfocamos mas en medicamentos, vitaminas y alimentos y se nos olvida que nuestro estado de ánimo puede abrir una puerta a la entrada de las enfermedades virales por el simple hecho de tener nuestras defensas bajas generadas por depresión, ansiedad o pensamientos que nos causen estrés. Si vivimos preocupados, con miedo o enojados en gran parte del tiempo, esto también puede exponernos a mayor posibilidad de enfermarnos.

Cuando en enero el coronavirus empezó a expandirse en China, escribí acerca de esto en uno de mis artículos y quiero compartir los dos párrafos finales:

“Mientras se encuentra una solución para la cura del coronavirus, que ya ha puesto en cuarentena a tres ciudades en China y en alerta a las instituciones de salud en los principales países, podemos empezar por atendernos de manera individual. Entrar en un proceso de observación y preguntarnos ¿Qué estoy sintiendo en mi interior? ¿Qué pensamientos recurrentes me generan ansiedad o me preocupan? ¿Mi mente está en el pasado o en el futuro por mucho tiempo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué porcentaje del día estoy realmente en paz?

Responderlas conscientemente nos dará una foto de dónde nos encontramos y podremos observar los cambios necesarios para disminuir el estrés y los estados de ánimo dañinos que ponen en jaque a nuestro sistema inmunológico. Habrá que aprender a perdonar y perdonarse, así como fortalecer el amor a nosotros mismos. Es momento de pasar de un aprendizaje inconsciente, hacia una evolución consciente del ser humano ¿Estas listo para salir inmune de una posible pandemia?”.

Seamos conscientes, enfrentemos esto sin miedo y por favor, ¡no te agarres la cara!

