Alejandro Zertuche: No fue suficiente “inténtelo de nuevo”

Fuente: Cortesía

Estamos viviendo hoy en un mundo lleno de disrupción, drama y desesperación. Sin embargo, también vivimos en un mundo paralelo lleno de oportunidades para tomar el camino hacia nuevos espacios y poder actualizar el futuro que estamos creando desde este caos. ¿Cuál es el ingrediente que falta?

La mayoría de las instituciones de la sociedad están enfrentando retos de profunda transformación. El reto está presente pero la capacidad de transformarnos esta ausente. Hoy sabemos que nuestra civilización actual no es sostenible y está apunto de experimentar un nuevo y más profundo colapso si no cambiamos de dirección. Aún y cuando existe una mayoría de personas que quisiéramos ser parte de una historia diferente deseando contribuir en algo, no sabemos cómo hacerlo. Individualmente casi todos queremos algo distinto, mientras en lo colectivo seguimos obteniendo los mismos resultados.

¿Qué aprendizajes hemos tenido durante la primer parte de la pandemia? ¿Alguien recuerda los cielos azules, los animales libres por las calles, los mares y ríos más limpios y llenos de vida? ¿A caso nos hicimos conscientes de que la madre naturaleza nos mandó a encerrar para hacernos conscientes de lo que estábamos haciendo con ella? .

Durante los períodos más fuertes de la crisis sanitaria mostramos nuestra resiliencia humana y sentimos el gran amor que nace entre nosotros ante un momento difícil.

El Covid-19 nos hizo experimentar que somos un sistema y estamos interconectados a nivel global. Nos mostró cómo es que respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua y caminamos la misma tierra. Nos enseñó a vernos unidos cuando estuvimos separados físicamente ya que todos compartíamos un mismo propósito. Ahora sabemos que estamos interconectados y que no lo podemos ignorar. Es preciso que construyamos el nuevo futuro poniendo en el centro al ser humano desde ésta condición fundamental de interconexión.

No nos dimos cuenta pero lo que realmente sucedió en la primer ola de esta pandemia tuvo que ver con un comportamiento de acción colectiva. Es decir, casi toda la población mundial pudo enfocarse en un solo problema y decidir entrar por meses a un nuevo cuidado de la salud desde el distanciamiento social hasta el uso del cubre-bocas. Si observamos con atención y sin paradigmas culturales, podemos ver que nos comportamos como un planeta conectado que tomó consciencia del cambio necesario y respondimos según las circunstancias que teníamos en ese momento.

Algo que nos ayudó fue que tuvimos que detenernos y observar. Aunque esta fue una decisión ante el problema que teníamos enfrente, nos permitió retar a la disrupción desde otro ángulo.

¿Por qué está llegando un rebrote? No hubo una transformación consciente. Como los sistemas que tenemos ya no eran funcionales, empezamos a enojarnos y a experimentar incertidumbre. El miedo paralizó a muchos. Esto no nos permitió ver claramente lo que estábamos por emprender que era un nuevo sistema colectivo más fuerte que cualquier potencia. Hubo tomas de consciencia en individuos, familias, empresas y algunos gobiernos, pero no fue suficiente para rediseñar el sistema por completo. Entonces este rebrote viene ante nosotros como un “inténtelo de nuevo”.

¿Qué necesitamos vivir más fuerte que esto para poder despertar y entender nuestro aprendizaje? Ya empezaron en Nuevo León, Durango, CDMX y varios estados alertas de rebrote que nos está avisando despacio y con tiempo lo que viene si seguimos descuidando lo que nos sacó del primer ciclo de la pandemia: Cuidar nuestra salud, cuidar nuestro planeta y no perder la conexión del propósito por intentar conectarnos físicamente.

Las autoridades podrán regresar a cerrar de nuevo los lugares públicos y usar los datos para crear el miedo que se empolvó entre las emociones de nuestro ser social al salir de nuevo. Sin embargo, el reto que tenemos enfrente es el de aprender de forma consciente que esto lo estamos creando y liberando colectivamente.

No habrá ninguna vacuna de laboratorio que nos alcance, si repetimos una y otra vez el mismo comportamiento inconsciente. Hoy tenemos que sembrar y cultivar una nueva mentalidad sobre la conexión que existe entre nosotros y con todo el planeta.

La vacuna más potente está en detenerlo entre nosotros mismos. Es momento de vernos en nuestro comportamiento colectivo y tomar consciencia de nuestra ceguera de interconexión ¿Lo intentamos de nuevo? ,

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero