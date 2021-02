Alejandro Zertuche: México en el país de las maravillas

Fuente: Cortesía

Nuestro país pasa por un momento en el que requiere de todos. El reto actual es que no hay un líder público que comparta una causa común hacia dónde caminar.

En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas hay una escena, que me parece interesante recordar, donde podríamos ubicar el momento en el que se encuentra México. Alicia camina por el bosque cuando se le aparece el gato de Cheshire y mantiene el siguiente diálogo:

- ¿Podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí?

- Esto depende en gran parte del lugar al que quieras llegar.

- No me importa mucho el lugar.

- Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes.

Si los mexicanos no sabemos a dónde ir, entonces cualquier camino será correcto y al final sin importar lo que suceda, seguiremos sin una brújula que nos guíe a un mejor destino. Es cosa seria si vemos lo que esta pasando hoy en nuestro país; Nos encontramos en un momento crítico de polarización y no nos hemos dado cuenta de que aún faltan cosas muy difíciles por experimentar. Pareciera que nos hemos olvidado de unirnos de la forma que nos caracteriza a los mexicanos en tiempos de crisis.

Estamos a la deriva sobre las olas de la pandemia, dejándonos llevar con rumbo desconocido. Las curvas ilusorias de casos de Covid nos dicen que empieza a bajar en algunos estados como Nuevo León, pero en otros como en Puebla están saturados los hospitales. México encabeza la estadística mundial como el país mas letal de la pandemia, y por si fuera poco, no tenemos un claro proyecto de vacunación, de reactivación económica ni de reconstrucción social.

Ya no se trata de quejarnos, sino de ver la realidad. Nos encontramos en medio de la oscuridad y es momento de encender una luz. No es el espejismo de la “luz de la esperanza” la que debemos seguir, si no la luz de un propósito común que nos permita a todos tener claridad del camino que debemos tomar en unidad como un solo México. No se trata de rechazar la incertidumbre sino de abrazarla. La pandemia nos ha quitado el control sobre muchas cosas y es momento de avanzar.

No nos hemos dado cuenta de que inconscientemente ya caímos en la “madriguera del conejo”, y más allá de pensar que es un lugar incierto y oscuro, podemos sobrellevarlo solo si asumimos que estamos adentro para entonces encontrar la salida. El camino para salir dependerá del significado que le demos a lo que queremos hacer de ahora en adelante. No se trata de vivir en el “País de las Maravillas”, sino de empezar a crear nuevos caminos que nos lleven a despertar de la ilusión colectiva en la que vivimos.

Nuestra principal lucha es contra nuestros paradigmas de desvalorización. Esos que no nos dejan ver más allá de lo que nos rodea ¿Cómo vamos a mover a un país en donde una mayoría cree que el presidente resuelve todo con solo desearlo? ¿Cómo vamos a construir nuevos caminos si nuestros líderes no tienen claro nuevos horizontes para poder hacerlo?

El hartazgo está al máximo en nuestro país y hay quienes siguen viviendo como si estuviéramos un cuento. Es imperativo salir del pánico, del estrés y la ansiedad pero también es muy importante tratar de empezar a unirnos en un solo proyecto donde quepamos todos. En algún momento seremos un número importante de mexicanos los que lograremos descubrir que la “madriguera del conejo” es una mera ilusión. Solo así podremos convocar a un solo destino de donde emergerán los personajes que permitan descubrir un nuevo horizonte para que todos lleguemos a él. En ese México al que hay que apuntar no hay una base de la pirámide separada de la punta, sino una pirámide unida y al servicio de todos. ¿Ya viste la salida de la madriguera?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.