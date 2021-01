Alejandro Zertuche: Los dos Covid del presidente

Fuente: Cortesía

Siempre tendré mi mejor deseo para que el presidente de México se recupere y regrese a su vida de forma saludable. Espero sea pronto y sin complicaciones.

Para México es muy importante la percepción de estabilidad en medio de esta multi-crisis. Mas allá de verificar si nuestro presidente tiene o no tiene el Covid, y de las teorías de conspiración que se puedan crear al rededor de su estado de salud, todo debe ser verdad hasta que se demuestre lo contrario. El presidente tiene Covid.

Atendamos primero la enfermedad del presidente. Es muy claro que el “bicho” existe y que sin importar quien seas o el acceso a los medicamentos o vacunas que puedas tener en primera instancia, éste sigue propagándose como si no estuviéramos haciéndole daño. El caso actual del contagio a uno de los hombres mas ricos del mundo Carlos Slim, lo demuestra. Nuestro presidente se la jugó, y puso en riesgo a muchos mexicanos queriendo mostrar fortaleza y fe ante esta pandemia, por lo que hoy ya forma parte de la estadística. No importa si tuvo la enfermedad antes o no, hoy ya la tiene públicamente.

Lo que nos dice este Covid del presidente son varias cosas. Primero, nos muestra que sí es necesario usar el cubrebocas. El hecho de que decidiera no usarlo y estar durante tantos meses contradiciendo lo que los expertos (y algunos de su equipo) recomendaban, lo puso en la mira ante miles de mexicanos que enfermaban y frente a los ojos de millones más. Nuestro presidente abrió un hoyo negro sin anticipar que la percepción de su trabajo ante la pandemia llegaría a este punto, en donde sus creencias y jugarretas comunicacionales acerca de que solo los que roban y no son honestos se enferman, caería en lo mas profundo. Su propia insensibilidad de la situación se la jugó de regreso. Con esto debe quedar claro para todos que esto no es cosa de juego.

¿Qué podría pensar todo aquel que viajó con él en los aviones este fin de semana? ¿Qué piensan todos los que se le acercaron y se reunieron con el cuando visitó a Nuevo León? No menos que una gran molestia. No por el hecho de traer el virus que cualquiera lo puede portar, sino por el hecho de no cuidarse y propagarlo por ello. Mas que ayudar a su candidata Clara Luz con su presencia, a ella le perjudicó por la reacción que tuvo ante la noticia de que el presidente se había enfermado. Cometió el error de comunicar, en las redes sociales, que ella ya estaba vacunada y este comentario fue eliminado minutos después, sin embargo la nota ya había sido descubierta por miles de cibernautas.

No importa si fue ella o su equipo de comunicación, pero ese primer error puede convertirse en una bola de nieve para su imagen en la campaña próxima. Su forma de responder ya después de haberlo borrado la hizo caer de nuevo en otro tropiezo de comunicación. Al recibir comentarios por su poca sensibilidad de haber aprovechado el poder para acceder a la vacuna, respondió anteponiendo el ataque a la mujer como escudo, mostrando poca experiencia y madurez emocional en su comunicación y manejo de crisis. Le salió el tiro por la culata y esto seguramente se verá reflejado próximamente en las encuestas. Errores tan pequeños como estos, no pueden ser cometidos por los políticos ante un ciudadano que busca, en medio de la incertidumbre, la cercanía y sensibilidad de quien le gobierna o desea gobernar.

El segundo Covid del presidente es el de México. Éste es demoledor y lamentable. Esta semana se publicó de parte de Blommberg el Ranking Mundial de Resiliencia de Covid y nos asignaron el lugar número 53, siendo éste el último lugar de la lista. Mas allá de la pena y desgaste que nos puede traer hablar de esto buscando culpables, hay un dato importante que muestra nuestra capacidad de contagio actual. Un 41% de las pruebas sale positivo sumado a ello una tasa de mortalidad del 7.5% para nuestro país. No cabe la menor duda de que la apertura del Presidente para que se puedan hacer compras de la vacuna descentralizadas desde los gobiernos y empresas privadas, nos dice el tamaño del problema con el que cargamos. México esta enfermo de Covid y está en camino directo de ser intubado.

Es un hecho, México y los mexicanos estamos perdiendo fuerza en esta pandemia. El impacto esta creciendo en temas económicos y sociales ya que aún no logramos gestionar y controlar la crisis de salud. Los liderazgos están ausentes, los hospitales llenos y los negocios cerrando. La cultura del cuidado en México expuesta ante nuestras emociones. No hay cabida para juegos de aquí no pasa nada. Esto es más serio de lo que lo estamos percibiendo.

Es momento de que los mexicanos, que tenemos acceso a la información y un criterio con mayor sustento que los chismes de pasillo, entremos a apoyar a nuestro país. Empecemos con crear una cultura del cuidado propio y el respeto a los demás. Empecemos con el ejemplo propio, con el señalamiento a quien no quiera respetar y la ayuda a quien no lo entienda. Si seguimos por este camino iremos directamente al precipicio, y como no estamos preparados para volar, terminaremos dándonos en la madre, todos. Es momento de darle oxígeno a México ¿Estás consciente de que todos somos parte de esta enfermedad y de su posible solución?

