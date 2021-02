Alejandro Zertuche: Las verdades del presidente

Fuente: Cortesía

¿Cómo saber si el presidente de México miente o dice la verdad? Es claro que el juego en el que nuestro país está inmerso no se trata de encontrar quien posee la razón, sino de quién administra mejor el paradigma.

Nuestro presidente, al igual que muchos líderes públicos, usan verdades o mentiras a medias para poder comunicar lo que realmente desean. Hoy estamos entrampados en una situación donde pareciera que el día se repite una y otra vez. Cualquier cosa que pase hoy, al siguiente día en una conferencia mañanera se disuelve por acto de magia y se instala una nueva agenda a seguir. Así todos los días comenzamos de nuevo y quien gana es quien tiene el poder público de la agenda, en este caso es el presidente.

Lo que hace nuestro presidente es simplemente administrar el paradigma que el mismo creó e instaló basado en un estado de ánimo de enojo generalizado en nuestro país. Lo convirtió en causa y definió a los culpables de todo lo que en el pasado ha sufrido el pueblo mexicano. Convirtió a México en un lugar de dos frentes, el que está favor de él luchando por la causa y por otro lado el de los “enemigos”.

Sucede que quien “ataca” al presidente por sus perceptibles errores son los enemigos, por lo que cualquier ataque puede ser administrado, disminuido y devuelto a los mismos. No solo los deja como mentirosos, sino refuerza su posicionamiento al lado de su causa y se convierte en el gran defensor del pueblo.

Definitivamente la oposición no ha sabido instalar y administrar un nuevo paradigma que le permita abrir nuevas puertas de posibilidades para su credibilidad. No han atinado como crear liderazgos públicos creíbles, con una causa que vaya mas profunda que la del presidente. Se requiere de un proceso que permita instalar una nueva consciencia para que una mayoría se sume a un nuevo paradigma, lejos del marketing político y los ataques de salva.

Actos que contrastaron al presidente realizados por algunos gobernantes en medio de la pandemia, sirvieron momentáneamente para atraer las miradas de los ciudadanos. Sin embargo, murieron en el intento por ser concretamente emocionales de la situación presente y sin una causa consciente instalada en la población. Tal fue el caso de la alianza federalista, que se enfrentaron a la mala distribución del presupuesto 2021 en estados como Jalisco, Coahuila, Nuevo León entre otros y que quedó en el tintero del pasado.

Se han lanzado organizaciones ciudadanas, políticas y mixtas tratando de enfrentar lo que han decidido poner en la mesa como “no darle todo el poder al presidente” en las próximas elecciones. Inclusive se han puesto a descifrar y comunicar las que llaman “mentiras” del presidente de forma cotidiana. Hoy es día en que amanecen las preferencias de los futuros candidatos al congreso; dos a uno a favor del partido del presidente y sus aliados.

El gran reto está en instalar un nuevo paradigma y hacerlo consciente a la situación que se vive en México. Es importante también saber hablarle al llamado “círculo verde”, en donde se encuentran el 85% de los mexicanos a los que no les interesa la política, no leen, no investigan y su principal entretenimiento es enterarse de dichos, chismes y noticias sin corroborar la veracidad de los mismos. Es un México que está mas interesado en el fútbol o en las series noveleras que en lo que realmente le pueda pasar a su país. Un colectivo que esta cansado del pasado y que añora salir a distraerse para olvidar sus problemas del presente. Es un gran número de mexicanos que no ven a un presidente mas deshonesto que los pasados y que consideran que su causa de “primero los pobres” no es debatible.

A este gran grupo es a quién el presidente les fortalece día a día el paradigma de los enemigos del país y, entre mas se asomen éstos mismos a atacarlo, más creíble se vuelve quien tiene hoy el poder de la agenda. Cada día inicia con las “verdades del presidente” y así será hasta que se desarrolle un nuevo paradigma que rompa la simpleza con la que hoy controla el inconsciente colectivo.

Si queremos ser parte de un nuevo paradigma, podemos iniciar con un cambio en la forma de hablar y comunicar las emociones acerca de lo que no nos gusta en nuestro país. No se trata de ser racionales con los que no ven mas allá de lo que comprenden, se trata de volvernos cercanos para unir a nuestro país en una nueva causa común. No es estar del lado o en contra del presidente, es estar del lado de México ¿Estás dispuest@ en cambiar la forma de querer tener la razón y abrirte a una nueva posibilidad?

