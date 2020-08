Alejandro Zertuche: La creación inconsciente de la política en México

Fuente: Cortesía

En general sabemos que se puede anticipar un año difícil afectado por la economía y la nueva forma de adaptarse a la realidad después de la pandemia. No solo habrá incertidumbre, como hoy la tenemos en su máxima expresión, sino buenas posibilidades de desesperación y desarticulación en el ámbito social.

Ante esto, también se están instalando y regando las semillas de lo que serán las próximas elecciones en México siendo las más grandes en número de puestos de elección. Imaginemos un país en donde habrá tanta necesidad y rompimiento de la sociedad que será tierra fértil para el juego de la manipulación desde cualquier frente.

Claramente la ventaja actual es para Morena, por ser el partido en la presidencia. Con los programas sociales como el centro de su estructura y su narrativa de años instalada en el inconsciente de una gran parte de los mexicanos, tiene la ventaja de su lado. A esto le podemos sumar los ataques que le propician los partidos opositores y que le dan más fuerza con sus seguidores.

Hay tanto desgaste y distracción por bajar la preferencia del presidente, que sus opositores se han olvidado de poner una o varias figuras que contrarresten el efecto. Hablo de líderes que se fortalezcan uniendo a la sociedad en vez de montarse en su separación actual. De nada servirá quitarle 10 puntos al presidente y a su partido si no se tienen gallos para la pelea. Hoy más que nunca no está siendo bien recibida la agresión pública así que por ahí no es.

Para una mayoría de los ciudadanos esto no importa. El enfoque actual colectivo está en la salud, el trabajo y la libertad para recuperar los lugares públicos. Mientras hoy los ciudadanos se encuentran la mayor parte del tiempo en casa, la comunicación política se desvanece dándole prioridad a los contenidos de entretenimiento.

Para entrar en esta ola, algunos políticos han decidido compartir su vida privada en vivo o sus videos en plataformas digitales tipo TikTok. Mas allá de caer en sus propios errores o poca gracia, lo que es importante observar son las miles de personas que les ven en vivo y les fomentan sus experiencias. De alguna forma están llenando su sed de distracción. Tal es el caso del Senador por Nuevo León que tenía mas de siete mil personas viéndolo en vivo cuando cometió su tropezón, resultando como nuevo efecto a varios millones en las redes sociales hablando del tema.

Estos actos creativos salen de los estudios colectivos que se hacen y arrojan como resultado de lo que la gente quiere. Si en el país somos noveleros, novelas viviremos. En pocas palabras, en colectivo estamos creando inconscientemente la realidad del comportamiento de los políticos en México. Esta bien usar la tecnología para comunicarse con la gente, el reto y responsabilidad para los nuevos liderazgos es que se use para crear consciencia y no solo para alimentar la distracción de los mexicanos. Ahí esta la oportunidad de conectar y posicionarse más allá de ser el más conocido.

Los liderazgos políticos que empiecen a ser mayormente aceptados en medio de esta crisis, seguro tendrán un perfil moderado y centrado, con alta sensibilidad en los temas colectivos y poniendo en el centro al ciudadano antes que sus ambiciones de poder. Seguro las mujeres con estas características tendrán la ventaja por ser un perfil más natural, aunque la mesa esta servida para cualquiera. En el último estudio de Mitofsky acerca de los mejores alcaldes reconocidos por sus ciudadanos en enfrentar la pandemia, hay cinco mujeres en los primeros seis lugares y dos, son de Nuevo León.

A todos nos gusta estar unidos ante una buena causa. Habrá que estar despiertos observando lo que viene y decidiendo por quienes nos representen. No será fácil el trayecto de aquí al próximo año, pero debemos comprometernos como ciudadanos a construir el México que queremos con los líderes que nos lleven a ese propósito. Es importante empezar a jugar nuestro papel de productores para el escenario 2021. Hoy se vuelve relevante estar conscientes de que debemos de hacerlo diferente ¿Quieres ser el creador de una nueva historia o seguir alimentando lo que hasta hoy hemos creado?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.