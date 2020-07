Alejandro Zertuche: ¿Hay salida para esta crisis?

Fuente: Cortesía

Estamos ante una ola de situaciones difíciles que normalmente llamamos crisis ¿Qué pasaría si dejáramos de verla como tal?

Hay palabras que tienen un significado que puede pesar y la palabra crisis es una declaración de inestabilidad existente en el tema en el que se convoque, por lo que puede servir para que de manera consciente o inconsciente reaccionemos ante tal situación. Acto seguido de cualquier declaración de crisis arranca nuestra construcción mental, esa que nos lleva a la posibilidad de crear un entorno más complejo para resolver lo que estamos enfrentando.

Hoy vivimos en una multi-crisis, donde una situación de sanidad ha llegado a los rincones del mundo a mostrarnos la realidad de los sistemas económico, político y social. Estamos viendo como se derrumban ante nuestros ojos ¿Qué estamos haciendo para reconstruirlos?

Mas allá de que el coronavirus llego para quedarse, lo que nos está mostrando es que trae consigo un proceso de caos dinámico que también perdurará en los próximos años. Esto también es parte de la nueva vida post-covid donde enfrentaremos nuestros propios actos del pasado y será de cada uno decidir desde donde hacerlo.

Es interesante ver los polos de la realidad que vivimos los mexicanos al observar el tipo de contenidos que se consumen desde que empezó la pandemia. Por un lado la distracción en las películas o series de ficción han sido las que más éxito han tenido en los canales digitales; y por otro, lo que más se consume en las redes sociales, son los videos motivacionales. Podemos ver como nos reflejamos ante lo que hoy estamos viviendo; algo increíble que parece ciencia ficción y el sentimiento de miedo al cambio que debemos enfrentar. Esto nos dice quienes estamos siendo en este proceso.

El reto que tenemos es poder traducir esto en acciones que realmente nos saquen de la distracción y la motivación instantánea. No es que esto sea malo, simplemente nos puede estar robando tiempo para hacer algo que nos permita transitar de mejor forma lo que vayamos enfrentando y sobre todo, tener una mejor posibilidad de crear un nuevo futuro.

Eric Hoffer, escritor y filósofo estadounidense tiene una frase que vale la pena comprender ante lo que hoy vivimos: “En tiempos de cambio, los aprendices heredan la tierra, mientras que los sabios se encuentran hermosamente equipados para lidiar con un mundo que ya no existe”.

Un sabio no es el que ha leído mucho sino el que sabe qué hacer con el conocimiento adquirido. Lo primero que hace una persona sabia, es asumir la realidad, dejar a un lado los juicios y construir su camino desde una mentalidad universal. Es pasar de observar el exterior para enfocarse al interior. Por lo tanto, la palabra crisis no tiene el significado común que trae miedo e incertidumbre de futuro, sino posibilidades para seguirse re-inventando una y otra vez.

¿Seguimos apegados a nuestra normalidad? ¿Queremos regresar a nuestra zona de confort? Lo primero que podemos empezar a hacer es asumir que vivimos en un estado de caos y que éste, se presentará de acuerdo a como lo vayamos abrazando. El cambio siempre ha estado ahí, solo que no estábamos acostumbrados a observarlo y aceptarlo. Todo en el universo se expande constantemente y nosotros somos parte de ese todo. Cada instante nace y muere al igual que las posibilidades que trae consigo. Si logramos romper el paradigma de sentirnos ligados al pasado que conocemos, podremos entonces deslizarnos sobre las olas de la incertidumbre para disfrutar este presente tal cual lo vivimos y desde ahí crear un mejor futuro.

¿Qué podemos hacer los mexicanos para construir un mejor país ante esta realidad? Empecemos por asumir lo que ya tenemos enfrente y veamos las mejores posibilidades que hoy podemos tomar. Dejemos los juicios por ideas y acciones para transformar a México. Construyamos cada cosa poniendo en el centro al mexicano. Humanicemos México dejando las ambiciones a un lado. Saltemos sin miedo al abismo interior sabiendo que siempre tendremos una oportunidad para transformarnos.

En Nuevo León y Tamaulipas llegaron tormentas este pasado fin de semana para mostrarnos que puede “llover sobre mojado”. No podemos esperar a que las cosas cambien a nuestro favor, el cambio hay que hacerlo nosotros mismos. Mientras no aprendamos a que hoy construimos el mañana, seguiremos con pandemia e inundando nuestras ciudades por la inconsciencia de no sentirnos parte de todo.

Sí, hay una salida para esta crisis y todas las que vienen. Abrir conscientemente la puerta a la posibilidad de transformarnos junto a todo lo que esta cambiando a nuestro alrededor ¿Ya viste la salida?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.