Alejandro Zertuche: ¡Gracias Donald Trump!

Puede ser que parezca extraño agradecerle al presidente actual de Estados Unidos Donald Trump por estos cuatro años, sin embargo podríamos empezar por preguntarnos ¿Qué enseñanzas nos regaló? .

Mas allá de que haya ganado o no las elecciones para continuar como mandatario de nuestro país vecino, creo que puede ser interesante observar algunos de los regalos inconscientes que nos otorgó este polémico líder durante este período.

De entrada nos mostró, sin la necesidad de tener que construir un muro, la magia de construirlo en nuestra mente. Se convirtió en un arquitecto inconsciente que dibujó claramente los miedos a la separación con nuestro principal “socio” y vecino poderoso. Ahora todos conocen el muro que nunca se realizó mas allá de pequeños desatinados intentos ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué esperábamos que sucediera? La verdad es que una mayoría no sabría ni contestar estas preguntas, simplemente quizás asumiría que a México le iría mal, siguiendo un paradigma que no logramos desarticular hasta ahora.

Lideró con la ira mientras nos señalaba como un problema para su país, logrando construir un enojo colectivo que realmente nacía de la desvalorización que vivimos inconscientemente los mexicanos. Sus discursos racistas nos separaron más que el famoso muro virtual, mostrándonos la distancia que, sin darnos cuenta, nos imponemos unos a otros en nuestro país. Estandarizó y popularizó el concepto de “fakenews” con el fin de culpar a los otros de sus errores, poniéndonos en la mesa un espejo para observar como es que usamos máscaras para esconder quienes somos y como huimos de nuestra responsabilidad.

Negoció el tratado que sostenía nuestra seguridad para crecer comercialmente en el mercado internacional abriendo la gran oportunidad de voltear a otros mercados y hoy seguimos en donde mismo. Nos mostró como el ego puede convertirnos en controladores para poder “salirte con la tuya” usando el poder. Aún así, los mexicanos seguimos celebrando cualquier acción de algunos líderes públicos que nos manipulan para su propia ambición ¿Hasta dónde hemos realmente aprendido de Trump? .

Su forma de actuar, su capacidad de querer aprovecharse de todo y su intento por controlar es una pequeña muestra de quienes somos. Es claro que no observamos mas allá de nuestras ambiciones y paradigmas. México tuvo por cuatro años la oportunidad de verse y actuar diferente; desde los liderazgos públicos hasta los ciudadanos educados que pudieran observarlo. Esto se convierte en una oportunidad para hacernos conscientes de que la vida nos está mostrando todo el tiempo las posibilidades desde otro punto de vista que es el que normalmente no vemos.

El gran reto que tenemos es poder darnos cuanta de que cada movimiento o cambio nos regala un aprendizaje. No podemos seguir solo leyendo o escuchando sin decidir movernos hacia un mejor lugar. Aunque puede impactar a México quien gane en los Estados Unidos, no podemos dejarnos llevar por los miedos y sobretodo por las estadísticas que normalmente no funcionan.

Hoy vivimos no solo ante un cambio de gobierno de nuestro país vecino sino de una multi-crisis cuya duración no podemos determinar. Estamos ante un cambio presidencial en Estados Unidos en medio de una pandemia que no parece terminar. Claramente el mensaje es que hagamos de México lo mejor que podamos sin voltear a ver a los demás. Creo que podemos hacer nuestra mejor labor apoyando a los que en nuestro país requieren de un empujón.

Es momento de vernos a nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de observarnos en la “necesidad” de querer relacionarnos con Estados Unidos mas allá de la parte comercial. Podemos aprovechar que hoy están cerradas las entradas vía terrestre para que ni los regios ni los de frontera tengamos el deseo de ir de “shopping” y así apoyar el consumo en México. El reto es poderlo observar mas allá del Covid y de quien sea el próximo presidente de los Estados Unidos.

¿Será que aún no nos hemos dado cuenta de los regalos del Sr. Trump para poderle agradecer? ¿Requeriremos de cuatro años mas para hacernos conscientes de ellos o vendrá un nuevo personaje para hacernos ver conscientemente lo que México vale?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero .