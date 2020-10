Alejandro Zertuche Fuentes : Hoy el sistema “México” puede empezar de nuevo

Fuente: Cortesía

No es un tema simple, pero México puede empezar un nuevo camino ¿Ya lo viste? .

Parece que todo regresa a la “normalidad” y de nuevo el encierro será inevitable. Si en otras regiones del mundo ha surgido un “rebrote” ¿Por qué México sería la excepción? Si no anticipamos de acuerdo a lo que acontece en otras partes del mundo ¿Cómo es que realmente esperamos que no suceda aquí? ¿Somos conscientes de que hay altas posibilidades de regresar al encierro? ¿Estará preparado el país para asumir las consecuencias del impacto que esto conlleva?

Es momento de observarnos de forma anticipada. No solo es pensar en aquello con lo que tenemos que lidiar para salir adelante. Es darnos cuenta de que el entorno puede cambiar nuevamente y regresar a ese momento en donde se declaró la pandemia. Retornar a esos sentimientos de encierro y al lugar en donde la incertidumbre nos enseñaba que nada es como lo que esperamos. Es como avanzar sin haber aprendido a prepararnos de nuevo para un mejor futuro colectivo.

Hoy cada día el COVID es una realidad mas cercana y no solo porque existe sino porque nos ha conectado con el miedo a morir; el cual vivimos como seres humanos en el día a día de forma inconsciente ¿Y si realmente aprendiéramos a vivir sin ese miedo de forma consciente? .

No importa si estamos en Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México; nuestra cultura social hace que nos sintamos “liberados del encierro” sin darnos cuenta de que con ello trastocamos las nuevas reglas de convivencia. Hoy las calles y lugares públicos están muy cercanos a lo que antes denominábamos como “normalidad”, el reto es que no podemos dejar que la libertad nos lleve al descuido y que con eso nos sumemos al rebrote global.

Tenemos la oportunidad de hacernos conscientes de que no podemos parar y de que el camino que habremos de tomar viene de un propósito conjunto. Hoy es un grito para que los líderes diseñen una nueva ruta para nuestro país. Es claro que el liderazgo esta evolucionando y que pronto tendrá un impacto para cambiar el rumbo, pero para ello se requiere acelerar.

La oportunidad está en que no esperemos a que esto suceda. Es un compromiso como mexicanos que construyamos un nuevo país. Si lo interpretamos como un sueño es momento de que entrenemos en acción y nos sumemos al México que queremos. No es un tema de partidos ni política, sino de construcción de nuestro país. No se trata solo de cuidarnos sino de reinventarnos.

Hoy México empieza de nuevo porque cada momento es una oportunidad. Después de lo que hemos vivido hoy tenemos las posibilidades para nacemos juntos pero al final, si no nos unimos, no podremos engranar como una sola fuerza para construir lo que todos queremos ¿Podemos detener el rebrote en nuestro país? ¿Podemos construir un nuevo camino para México? ¿Estamos listos para enfrentar de nuevo lo que viene? Podrían ser preguntas muy genéricas, pero lo que importa será lo que cada uno responda con certidumbre y con esto se integre para construir un solo camino colectivo ¿Ves la oportunidad de reiniciar el sistema llamado México?

