Alejandro Zertuche: Estimado año 2020

Fuente: Cortesía

Quiero empezar agradeciéndote por todos los aprendizajes que nos trajiste. Fuiste duro y nos permitiste vivir experiencias difíciles de procesar para una mayoría de las personas en el mundo.

Mostraste a la humanidad cual frágil es. Nos enfrentaste a los sistemas que hemos creado para cuestionarios todos y a cada uno de ellos. Se hizo evidente des-humanización del último siglo, donde creíamos que estábamos caminando juntos y nos separaste para mostrarnos lo distanciado que estábamos. Nos enseñaste que el camino que llevábamos de prisa había que ralentizarlo para poder observarnos.

En tus inicios, teníamos muchos propósitos por cumplir. Cada uno se fueron cayendo ante el abominable virus que cambió nuestro destino. Perdimos familiares, amigos y colegas. Perdimos negocios, empleos y bienes. Perdimos la certidumbre de un mejor futuro, todo apuntando a que la pandemia desapareciera pronto y regresara la normalidad.

Hubo quienes se mostraron fuertes y otros incrédulos de la situación, pero todos con algo de miedo por la vida misma. Hiciste cuestionar nuestras formas de pasar por la vida. Nos llevaste hasta lo más profundo de nuestro existir, enfrentándonos a una nueva realidad que aún no termina de construirse.

Después de aquel mensaje de tu inicio donde teníamos incendios forestales en varios lugares del mundo, algunas matanzas y noticias que predominaban negativas, hoy nos damos cuenta de que nos estabas preparando el camino. Fuiste tú quien nos despertó a la oportunidad de una vida mas espiritual para poder sobrellevar todo lo sucedido. Has sido un año fuera de lo común.

Tú 2020, nos has traído mucho de donde aprender. Hoy los abrazos se sienten mas profundos, mas humanos. Las miradas brillan cuando se alinean sin decir palabras. La familia y amigos se convierten en un clan para fortalecernos entre nosotros mismos. Hubo desapego de tantas cosas que esperemos que nuestros paradigmas hayan cambiado para no regresar a ello.

Ahora me pregunto ¿Cuál es tu verdadero mensaje? ¿A caso va mas allá de lo inconscientes que éramos con la vida en el planeta? ¿Es mostrarnos lo equivocados que estábamos en vivir en lo individual sin tomar en cuenta la humanidad? ¿Qué caminos abriste para lo que sigue en el 2021? ¿A caso solo fue un pequeño mensaje amigable de tu parte para mostrarnos hacia donde vamos? ¿Qué pasa si no aprendemos de todo esto? .

Imagino que si la realidad que vivimos es una respuesta de causa y efecto, entonces nos invitaste a encontrar la causa. Tuviste que ser un año intenso para que sintiéramos y volteáramos a vernos. Hoy te comento que sí hubo quien aprendió conscientemente de todo esto. Lo preocupante es que muchos no han empezado y veo que te marchas ante este hueco de consciencia.

Hoy la única esperanza colectiva esta puesta en una vacuna que aún no sabemos si funcionará por completo y bajo que riesgos. Sé que no estamos apuntando a la causa ¿Dejaste alguna huella para encontrar la pista de hacia donde voltear más allá de la vacuna? Esperemos que así sea y que la descubramos en lo individual y ello colectivo cuanto antes, porque lo que sigue después de una pandemia y las crisis paralelas provocadas, pudiera ser algo que no tuviéramos en el radar del 2021. No soy pesimista, pero tú 2020 hoy eres una realidad que debe ser asumida y entendida desde una nueva consciencia.

Nos despides mostrándonos una nueva cepa de este virus poco amigable. Una forma de decirnos que se quedará por mas tiempo y que habremos de prepararnos para esta nueva realidad que viene. Esperemos que nuestras autoridades en México y los principales estados afectados como, CDMX, Jalisco, Estado de México o Nuevo León, actúen en consciencia de lo que está pasando en otras partes del mundo y protejan integralmente a todos.

Estamos en el ocaso de tu tiempo y aunque agradezco todo lo mostrado y aprendido, también te digo adiós. Te he asumido tal cual llegaste con todo y tu carga de pesares. Te dejo en este espacio tiempo y me permito hoy abrazar mi experiencia para así poder caminar de forma consciente el 2021. Gracias por enseñarme a liderar mi vida, fuiste un gran año maestro.

PD. Dile a tu hermano 2021 que estamos listos para enfrentarlo. Ya somos muchos que entendemos que primero hay que repararnos para construir un mundo mejor; así que sin miedo le estaremos dando la bienvenida.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.