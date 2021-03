Alejandro Zertuche: El hombre enfrentando su mayor paradigma

Fuente: Cortesía

Se ha conmemorado el día Internacional de la Mujer. ¿Qué se percibe entre los hombres acerca de la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades?.

En todo el mundo se habla acerca de la gran lucha que han tenido las mujeres y del crecimiento exponencial del tema en estos últimos años gracias a las nuevas generaciones y el uso de las redes sociales. Entre tanta información es importante ver que dicen en público los hombres y qué es lo que callan también.

Es muy sencillo para el hombre publicar en las redes sociales un mensaje de felicitación, reconocimiento o de apoyo a las mujeres en ese día, pero ¿lo hace consciente de vivirlo o es una reacción inconsciente para “subirse a la ola y cumplir”?.

El reto que tenemos como sociedad lleva como centro la igualdad en todas sus modalidades. Una de ellas es la igualdad de género, refiriéndose a tener las mismas oportunidades, derechos y libertades entre mujeres y hombres. En un país como México existen diferencias culturales en sus distintas regiones que hacen ver la igualdad de género desde diferentes perspectivas. Por ejemplo; en ciudades como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México se ve claramente que habita una igualdad, en promedio, mas cercana comparado con ciudades del sur del país o en lugares donde el nivel educativo es bajo. Sin embargo, la brecha aún es amplia y no podemos bajo ningún concepto negar su existencia.

Si las estadísticas señalan que año con año los eventos de feminicidios, maltrato, desigualdad en oportunidades, entre otros, siguen creciendo, esto significa que, aunque las leyes puedan ir “evolucionando”, el hombre no se ha hecho consciente de ello para que se permita un verdadero cambio.

Hoy, la lucha de las mujeres a conseguido muchos escaños para enfrentar al paradigma del hombre de no querer ceder el poder a la mujer. Aún y que ya llevamos años avanzando en la presencia del liderazgo de las mujeres en la vida pública y privada, las posibilidades requieren aparecer de forma recurrente y rápido. Sucede que, después de que pasa esta “temporada” de exposición y grito de guerra de la mujer, todo regresa a la “normalidad” donde la lucha continua en silencio y de forma lenta.

¿Dónde realmente se encuentra la oportunidad para que la sociedad evolucione en igualdad de género? La respuesta está en la mente de ambos; hombre y mujer. Históricamente el sistema ha instalado el paradigma de que el hombre tiene la fuerza y el poder sobre la mujer. Esto se ha convertido en una creencia pasada de generación en generación. Aún existen religiones, culturas y leyes que de forma escondida lo ejercen. Si sumamos el machismo a la ecuación, como comportamiento inconsciente, se rechaza ver a la mujer tomar fuerza y éste se convierte en una gran barrera para instalar un nuevo paradigma.

Es primordial que para poder lograr una verdadera evolución en este tema, el hombre cambie su paradigma hacia una apertura y conciliación en su relación con la mujer y esto solo puede lograrse a través de la apertura de consciencia. Más allá del espacio romántico, alejado de las diferencias físicas y biológicas, es encontrar un camino en donde podamos compartir las mismas posibilidades de avanzar juntos.

Vivimos en un mundo donde el ser humano se está validando como parte de una gran consciencia universal. Lo único que nos separa y nos hace diferentes es lo que pensamos acerca de lo que somos, por lo tanto la mente se convierte en la restricción mas importante para evolucionar hacia un mundo de igualdad. Hombres y mujeres son iguales desde la consciencia y se creen muy diferentes desde la mente.

Ya no vivimos en un mundo de fuerza, no hay necesidad de pelear con dinosaurios o leones. Un hombre en evolución es aquel que ha dejado el paradigma de la diferenciación con las mujeres. Ya no es necesario mostrar el lado del cazador aguerrido, se requiere usar la sensibilidad que hemos escondido por años. La mujer podrá pasar de la lucha a la toma de oportunidades que se están abriendo. Cambiando también sus paradigmas acerca del papel y comportamiento histórico del hombre para que juntos evolucionen en consciencia respecto a su igualdad como seres humanos. Ambos tenemos trabajo que hacer para encontrar el centro desde una sola perspectiva.

Nuestras diferencias físicas y biológicas siempre seguirán presentes al menos que en algún momento evolucionen nuestros cuerpos. Nuestras igualdades en potenciales desde la mente, alma y corazón continuarán siendo la gran oportunidad para ambos. La mujer no solo se merece ser tomada en cuenta para que tenga los mismos derechos y libertades, se merece un camino sin miedo y maltrato que permita alejarse de la vulnerabilidad que desde ese inconsciente colectivo hemos creado en la humanidad. ¿Has visto alguna vez el poder que se genera cuando mujer y hombre fluyen juntos hacia un mismo propósito?.

