Alejandro Zertuche: Descúbrete en medio de la crisis

Fuente: Cortesía

¿Te has dado cuenta que esto apenas empieza y ya hemos hecho teorías del futuro que tienen muy poca probabilidad de que sean reales? Peor aún, todo esto manipula los mercados e impacta anticipadamente la economía global. ¿No te parece ilógico el modelo que construimos para vivir en sociedad? Hemos creado un modelo de vida que hoy nos muestra que esta caducado ya que ha sido construido desde el miedo.

En el libro de "El hombre más rico del mundo", Rafael Vidak habla de tres leyes que se deben de tomar en cuenta en cada crisis. En su texto dice "La primera es que nadie, sin excepción, experimenta ninguna dificultad que no sea capaz de superar. La segunda es que todo dolor y esfuerzo siempre se compensa con creces y en el momento mas adecuado. Y la tercera ley dice que todo aquello realmente importante que nos ocurre, sigue un sabio propósito que, más tarde o más temprano, llegamos a comprender". En pocas palabras podemos salir de cualquier crisis, dolerá ya es necesario pasarla con esfuerzo y al final llegará en algún momento el entendimiento de todo esto.

Lo que estamos viviendo pasará. No solo eso, esta pandemia la podemos superar sin necesidad de vivirla todo el tiempo desde el miedo. El reto es entender como enfrentar ese miedo. Hoy podemos observar que una mayoría de personas habla de eso en las redes sociales como si lo hubieran superado. Al final, el miedo sigue dentro de nosotros porque no se supera mágicamente por el hecho de racionalizar el concepto ni por compartir la información acerca de ello. Este sentimiento que nos controla inconscientemente, no se suelta desde la mente racional, sino viviéndolo y asumiéndolo como realidad. Para poder disolverlo es necesario sentirlo, observarlo sin juicio y descubrir que ese miedo nos lo estamos creando nosotros mismos. Es un juego de la mente por la supervivencia que tiene como padrino el miedo a morir. Hacerlo esto consciente nos libera de los límites y ceguera que nos impone y es entonces cuando podemos ver las mejores posibilidades.

Estamos en el mejor momento para redescubrirnos como seres humanos con todos nuestros potenciales. El mayor de ellos es el de sentirnos unidos lejos del ego que nos separa. Ahí y solo en ese lugar de consciencia es donde podemos actuar en colectivo para salir de cualquier crisis que estemos enfrentando. No es fácil y requiere esfuerzo iniciando en lo individual para sumar al colectivo. Es claro que una mayoría de mexicanos tendrán que enfrentar la crisis de manera difícil inclusive con injusticia y ahí es dónde debe aparecer la unidad. Si logramos entrar en una consciencia de este nivel, entenderemos que si uno falla en salir adelante de esto, entonces fallamos todos.

En Nuevo León hace nueve años vivimos una crisis de inseguridad que nos mantuvo encerrados por las noches en casa como si fuera un toque de queda. Hubo un tiempo que nadie salía y las reuniones familiares o de amigos se convirtieron en encuentros mas sólidos. Todo pasó y poco a poco regresamos a la normalidad con un poco mas de cuidado respecto a la seguridad al salir de noche. Este evento nos mostraba que había que regresar a los valores de familia que nos representaban como sociedad en el pasado, sin embargo, no se aprendió del todo bien. Hoy la sociedad regia está cada día mas separada socialmente y con un claro código de competencia entre todos ¿Cómo estaríamos hoy si hubiéramos sido conscientes del aprendizaje que nos trajo esa crisis de inseguridad?

El reto que tenemos como humanidad es entender que no necesitamos las crisis para hacer consciencia aunque estas existan realmente para mostrarnos eso. No necesitamos perder un empleo o un negocio, perder un familiar o amigo, o enfermarnos para entender que vivimos desconectados en una vida llena de estrés por seguir creyendo que la felicidad es algo que tenemos que alcanzar. Si no le ponemos un alto, hará más grande la bola de nieve que hoy esta sobre nuestros talones. La oportunidad está en asumir nuestra realidad sin juicio ni rechazo. Hacernos conscientes de que las respuestas están en nuestro interior y lejos de la mente racional. Es momento de parar y cerrar los ojos para vernos y descubrirnos por dentro, ya que desde ahí estamos creando todo.

En esta crisis saldrán los verdaderos valientes y conscientes a resolver desde el aprendizaje de unidad. También tendremos a los que buscarán la ambición desde su ego, que sin necesidad de juicio alguno pagarán con otra experiencia para entonces aprender. Al final nadie será culpable de nada, lo que sucederá es que una parte de la humanidad evolucionará en la consciencia para que al salir de esto se inicie un rediseño del modelo caducado de sociedad. Hoy vemos que el planeta nos muestra su deseo de respirar y con esto por delante, podremos re-humanizarnos.

La solución en estos tiempos no es la nueva serie de la televisión online ni de todos los eventos gratuitos y lecturas que nos ponen en internet. Si crees que lo necesitas para distraer gran parte de tu tiempo, entonces puedes asumir que quieres esconderte de la realidad. Busca aprender y aportar a tu vida, familia o sociedad algo que valga la pena. Algo que al salir de esta crisis te haga sentir que no te escondiste por miedo sino que te transformaste por voluntad. A todo esto ¿Ya sabes que vas a aportar el día de hoy?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.