Alejandro Zertuche: Dejemos a la ignorancia ganar el juego

Fuente: Cortesía

El filósofo Karl Popper en su discurso El conocimiento de la Ignorancia, compartió una historia que Sócrates contó por primera vez el día de su juicio: “Uno de sus jóvenes amigos, un miembro del pueblo de nombre Querefon, había preguntado al dios Apolo en Delfos si existía alguien más sabio que Sócrates y Apolo le había contestado que Sócrates era el más sabio de todos. Sócrates halló esta respuesta inesperada y misteriosa. Pero, después de varios experimentos y conversaciones con todo tipo de personas, creyó haber descubierto aquello que el dios había querido decir; por contraste de todos los demás, él, Sócrates, se había dado cuenta de lo lejos que estaba de ser sabio, de que no sabía nada. Lo que el dios nos había querido decir a todos nosotros era que la sabiduría consistía en el conocimiento de nuestras limitaciones y, lo más importante de todo, en el conocimiento de nuestra propia ignorancia. Sócrates nos enseñó algo que es tan importante hoy en día como lo fue hace 2400 años. Y creo que los intelectuales, incluso científicos, políticos y, especialmente, aquellos que trabajan en los medios de comunicación, tienen hoy la imperiosa necesidad de aprender esta vieja lección.”

¿Por qué hoy es tan importante este mensaje? El reto al que nos enfrentamos no es más que un reflejo de lo que hemos creído saber sobre cómo resolver las cosas. Lo que sucede cuando no conocemos nuestras verdaderas limitaciones es que creamos soluciones que provienen de nuestros paradigmas, sombras y ambiciones. Esto solo nos permite enfocarnos en las mínimas posibilidades que creemos que existen.

Usamos la palabra ignorante, desde nuestro ego, para enjuiciar a alguien que no tiene el conocimiento adecuado a lo que esperamos. Estamos tan inmersos en el mundo del conocimiento que nos hemos olvidado de que el saber es experiencia sumada a la interpretación que le damos a la misma. No consiste únicamente en leer libros, sino de descubrirnos en ellos. No se trata de estar enterado de las noticias, sino de entender qué de ellas no es verdad y comprender cómo se usa esta información para manipular o controlar a las masas. No se trata de saber mucho de fútbol, sino de disfrutarlo. No se trata de saberlo todo y decir “ya lo sé” mientras nos hablan, sino de abrirnos a escuchar y aprender a cada momento.

Hay una frase que se menciona en el argot del liderazgo en donde dice que “un gran líder se rodea de personas mas sabias que él”. Si esto verdaderamente sucediera estuviéramos en una sociedad donde la participación sería natural y abierta para descubrir más y mejores posibilidades. Realmente asumir que no sabemos todo y que estamos abiertos al aprendizaje es la mejor arma para enfrentar lo que hoy estamos viviendo.

Que un líder o gobernante levante la mano y pida el apoyo para tomar una decisión con mayor entendimiento debería considerarse un acierto y no una debilidad. Enfrentar la pandemia es el ejemplo perfecto que evidenció cómo se gobierna en México y en el mundo. Si vemos como ejemplo a Nuevo León, que empezó liderando con lo que pareciera una buena decisión anticipada de parar y así probar lo que todo el mundo estaba haciendo, al final no logró posicionarse con el éxito esperado. El ego se presentó en el camino y terminó decidiendo en corto, entre unos cuantos y desde el miedo de fallar: inclusive llevó al gobierno a culpar a los ciudadanos de este nuevo crecimiento de enfermos y muertes por el Covid-19.

Esto ocurrió en casi todo el país ¿Por qué nuestros gobernantes no se rodearon de mas personas que les dieran mejor información e innovación y así crear lo que podría ser un prototipo para probar y mejorar constantemente? Nadie levantó la mano pidiendo ayuda más que para solicitar recursos. Trataron de resolverlo sin tener un plan inteligente que permitiera lograrlo. Ninguno quiso verse como un ignorante desde su ego y al final, terminaron en el ego colectivo y con la gente en la calle llenando los hospitales de nuevo. Esto es un aprendizaje para todos ya que también frente al miedo les dejamos actuar libremente sin participar más allá de quejarnos.

Empecemos por aprender a decir “no sé” y pedir ayuda para abrirnos más allá de nuestros paradigmas. Solo así tendremos ojos para ver y oídos para escuchar más opciones, y por ende, una mejor posibilidad de atender cualquier problema o reto al que estemos enfrentando en lo personal o colectivo. Cuando nos demos cuenta de que nosotros somos nuestro propio prototipo de pruebas, podremos seguir evolucionando y entonces entenderemos que el asumir que no sabemos nada es la mejor opción para avanzar. ¡Ahí, nuestra ignorancia gana el juego! ¿Estas list@ para no querer ganarle a la ignorancia ?.

