Alejandro Zertuche: Cuando la normalidad regresa inconscientemente

Parece que lo peor que está empezando a suceder es que estamos regresando a aquella normalidad que habíamos dejado atrás, perdiendo la oportunidad de salir más conscientes y fuertes que antes ¿Realmente aprendimos algo ante la pandemia? .

Frente al miedo que rigió la mayor parte del tiempo en estos últimos seis meses y que sigue presente, la capacidad de vivir en un estado de ánimo positivo disminuyó sus posibilidades. El miedo abrió la puerta a la incertidumbre para que actuara como su compañera y de pasada ambos se hicieron compadres del enojo. Hoy la vida no es igual, desde el estado de ánimo de las personas que habitamos en el planeta, menos en México en donde aún se mantiene una guerra fuerte contra el COVID.

Todo esto ha traído una pérdida de alegría que seguramente ha traído y traerá consecuencias. Cuando creamos nuestra realidad desde el miedo trae consigo más de lo mismo aunque a veces no podamos distinguirlo así por el disfraz que porta. A la hora de querer construir algo desde un trasfondo emocional en desequilibrio, cargado hacia el lado negativo, entramos en un círculo vicioso que no nos permite abrir nuevas posibilidades de cambio.

En México hay muchas personas que han sido afectadas por la pérdida de su empleo, de su salud física, negocio o la vida misma de familiares y amigos. Con ello difícilmente se encuentra una motivación para atender un llamado de cambio en lo individual. Es por ello que el empuje debe provenir de una minoría que vaya creando la sinergia que se requiere para avanzar hacia una mejor situación.

Como compartí en uno de mis artículos al inicio de la pandemia; “estábamos frente a la gran oportunidad de realmente vernos separados”. Nos aislamos físicamente para entender que no es lo mismo vivir juntos que vivir unidos. No nos hemos dado cuenta de que antes del Covid vivíamos separados sin estarlo físicamente, viviendo desde nuestro ego esa separación y la polarización en las rutinas del día a día.

Durante la pandemia se fue apagando la furia que se tenían en la “normalidad” los seguidores de equipos de fútbol, ya sea soccer o americano, pero hace unos días y a solo unas horas de inicio de las temporadas, se prendieron nuevamente los ánimos y sobre todo afloró la guerra de “madreadas” entre los seguidores de estos deportes. Esta semana ya en Monterrey se impulsó de nuevo aquella “normalidad” que se había desdibujado durante estos últimos meses. Hoy en los chats la disputa ha generado, de nueva cuenta, situaciones de desgaste entre los seguidores.

Hace un par de meses leí en twitter un mensaje de un seguidor del equipo de Tigres que decía “Saliendo de esta pandemia quiero abrazar a mis amigos Rayados, deseo que disfrutemos más y que peleemos menos”. Él estaba siendo consciente de que nada servía estar separados cuando existe la opción de estar unidos y de que en ese momento no tenía esa posibilidad. Esto por supuesto sucede en todo México, no únicamente en los deportes. Las mismas situaciones se van creando con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en todos lados. Inconscientemente nuevamente nos vamos separando.

Es momento de reflexionar sobre todo lo que sentimos y pensamos cuando estuvimos aislados de los demás. Si no aprendemos de esto, no habrá forma de ayudar a construir un mejor futuro para todos. Es latente la crisis de liderazgos por la que pasamos actualmente en nuestro país y encontrarlos es lo que se requiere para poder despertar a todos los que desean regresar a aquella normalidad que nos trajo a lo que estamos viviendo hoy. Se requieren voces que motiven y ayuden a crear una nueva narrativa para México.

Preguntémonos ¿Cuál es el propósito que nos une? ¿Hacia dónde queremos llevar a México? ¿Cómo integramos a todos los mexicanos en este proyecto? ¿Quiénes deben de liderar esta visión? Podemos construir una nueva consciencia que haga fluir poco a poco a nuestro país hacia un nuevo destino y que no implique regresar a la normalidad. Sabemos que hay un proceso de recuperación pero ese no debe ser el objetivo, sino parte del camino ¿Ya vas regresando a tu normalidad o decidiste hacer un cambio consciente?.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.