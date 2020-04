Alejandro Zertuche: Asumiendo la realidad del precipicio

Fuente: Cortesía

Desde que inició en Wuhan el denominado Coronavirus, hemos vivido en una burbuja de inconsciencia alrededor de este tema que no nos permite ver lo que viene con toda su realidad.

Hay una frase del filósofo alemán Inmanuel Kant que dice “Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros” y eso es lo que hoy estamos viviendo. Aún y cuando ya existe una masa crítica de mexicanos que esta tomando en serio todo esto, existen otros grupo con otra perspectiva: los que no quieren ver lo que viene y a los que no les queda de otra más que seguir luchando para sobrevivir. Al final todos están bien desde su forma de ser, sin embargo estamos apuntando a diferentes futuros.

Sin importar la división, entre los creyentes de la pandemia y los que no, hay un eje que ambos vivimos frente a una realidad que hoy tenemos en México y es el de la incertidumbre.

Todo lo que hoy pasa que vemos de forma polarizada define como somos. Por supuesto necesitamos la política y la religión para montarnos en esta gran separación inconsciente que llevamos décadas creando para poder aprender.

La realidad está a punto de lanzarnos a un precipicio. La economía, la salud o la seguridad nos mostrarán que son algo en donde no podemos tener el control absoluto. Que no lo queramos ver es diferente y para eso está la cantidad de distracciones que nos ofrecen en la web. Inconscientemente nos invita a escondernos de la realidad y sentir que no pasa nada, mientras todo lo que sucede nos sigue acercando a la orilla del precipicio. Podemos accesar al internet claro está, lo importante es hacerlo de forma consciente y no para “fugarnos” de la realidad.

Pudiera parecer que aquel “momento México” no fue más que un concepto para motivarnos o una posibilidad que perdimos. Nuestra economía y sus instituciones nos muestran los parches que hoy, ante la ausencia de un liderazgo integrador, se convierten en la oportunidad de rediseño de nuestro país.

No podemos pensar hoy que es nuestro momento México por lo que vamos a enfrentar, ya que será crudo y duro para muchos de nosotros, pero si puede ser nuestro momento para definir como es que lo queremos experimentar y así transformarnos. Esto es una realidad y lo mejor que podemos hacer es asumirla para entonces entender desde donde es que podemos enfrentarla. Asumirla es: aceptarla sin juicio y dejar que nuestros pensamientos y emociones desaparezcan poco a poco para poder observar sin el prisma personal que nos limita a nuestra propia experiencia y conocimiento.

Hoy no se trata de comparar el Covid-19 con otros virus y enfermedades que traen pérdida de vidas humanas, sino de entender que esto rebasará a México.

Aunque en estados como Jalisco, Yucatán y Nuevo León se han adelantado en protocolos y apoyos para sus ciudadanos, tendremos los mismos retos que todos los demás posiblemente en menor escala.

A todos rebasará la falta de infraestructura de salud y el impacto del desempleo como ya lo hemos visto en otros países, que estando en mejor situación que nosotros lo han sufrido. También nos enfrentaremos a lo inhumano; este proceso en el que las personas tenga que “morir solos” ¿Alguna vez pensamos que tendríamos esa posibilidad como estándar en colectivo? Hoy durante esta pandemia es una realidad.

En medio de la incertidumbre también está la esperanza, la fe y la voluntad de mantenernos sanos y salir fortalecidos. Esto siempre nos dará la fuerza para conciliar la realidad. Es momento de que en lo individual comencemos un viaje a lo desconocido. Me refiero a incluir en nuestra realidad el asumir que no tenemos todo el control de lo que pasará y que al final, la forma en que vivamos la experiencia nos determinará la salida después de caer al precipicio colectivo.

Lo importante es que al asumirlo, podemos lanzarnos sin miedo a la oscuridad para observar mas claramente lo que sí podemos hacer frente a la cruda realidad. Darnos cuenta que la vida siempre ha sido como un abismo en el presente, solo que le hemos tenido miedo a la incertidumbre del futuro.

Si nos asumimos en medio de la caída al precipicio, podremos ir liberando ese miedo y nos daremos cuenta que entenderemos de forma más consciente que hacer con nuestra vida, nuestra familia, nuestros gobernantes y nuestro sentido humano. Es ahí entonces el momento en que podremos volar y planear en la incertidumbre con el aprendizaje necesario para evolucionar como seres humanos y conseguir una verdadera transformación. Eso será decisión de cada uno. Tú ¿Estás listo para volar?

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.