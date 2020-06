Aldo Juárez: La era de los emprendedores 4.0 con intangibles

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, hoy me dirijo a esos emprendedores que día a día apuestan sus recursos por el sueño de su negocio y que tienen que librar una lucha por sobrevivir, pues no estamos en una época de cambios sino ante un cambio de época, que es la nueva era de los emprendedores 4.0 con intangibles, pues ahora en los negocios se requiere mucho más que buenas ideas y soluciones, cada vez más empresas se suman a competir y mantienen su éxito, con la existencia de intangibles.

Para dimensionar la importancia de esto, basta con conocer algunos datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que en 1970 las empresas tenían intangibles por un millón de pesos que representaban solo el 15 por ciento de los activos totales de una empresa y ahora en 2020 los intangibles se cuantifican en un billón de pesos y valen el 85 por ciento de los activos de las empresas.

Es por eso que bajo la necesidad de sintonizar la era de la información, la innovación y la globalización; hoy en día la Normatividad Contable reconoce los activos intangibles como: “todos aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad”, de conformidad con la Normas de Información Financiera C-8. Es decir, son activos de naturaleza inmaterial porque no se pueden percibir físicamente; pero, son susceptibles de valoración económica y también producen beneficios en la compañía: como el mejorar la calidad, aumentar el valor de mercado de la empresa, garantizar financiamientos, reducir costos y gastos e incrementar las ventas.

Luego entonces algunos ejemplos de activos intangibles, son las marcas, el capital humano y la cultura, el desarrollo tecnológico o software, el know-how, los procesos internos, la cadena de suministro. Que suelen tener un valor muy superior al de otros activos físicos tradicionales, y que se pueden aprovechar financiera, fiscal y patrimonialmente. Por ejemplo, la empresa Tamaulipeca “Gorditas Doña Tota” que hace unos años fue comprada por la Regiomontana FEMSA División Comercio, operación de compra donde el mayor valor de Doña Tota no eran los edificios de sus sucursales ni el mobiliario y equipo de transporte sino su activo intangible que es la marca.

Y seguramente tu emprendedor al igual que Doña Tota haz desarrollado activos intangibles sin darte cuenta y mucho menos sin aprovecharlos, pues simplemente debes pensar que no es lo mismo comprar un disco en Office Depot que vale diez pesos a un disco que incluye un software producto de tu Know-how o los procesos y modelos de negocios que has desarrollado, el cual puede valer diez millones de pesos. ¡Así de exponencial es el valor de un intangible!, que muchas empresas locales ya están usando como estrategia disruptiva, pues no es exclusivo de empresas grandes.

El Norte del país siempre ha sido cuna del emprendimiento y específicamente la Ciudad de Monterrey ha sido la punta del Iceberg; sin embargo, se carece de una protección de activos intangibles, razón por la cual los invito a que con ayuda de especialistas busquen los mecanismos de protección de las inversiones, el registro de marcas, lemas, distintivos y procesos; pues proteger tu marca, obtener patentes y la propiedad intelectual además de dotarte de seguridad y certeza jurídica, permite que tus productos lleguen a un escenario en mejores condiciones de competencia.

El autor es Contador Público y Lic. en Derecho. Socio del Despacho Elizondo Cantú, S. C.

