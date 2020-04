Aldo Juárez: Jaque mate con la declaración anual 2019

Fuente: Cortesía

Durante el ejercicio del 2019 las personas físicas jugamos al ajedrez con el SAT, moviendo nuestras operaciones de obtención de ingresos como si fuesen peones y caballos: sueldos o salarios, honorarios, enajenación de bienes, renta de casas, dividendos de empresas, cobro de intereses por préstamos o inversiones, ganancias por tipo de cambio de monedas extranjeras, premios porque le pegamos al gordo o nos ganamos la casa del TEC, la herencia de la tía rica, un legado, préstamos, apoyos económicos, donativos, pensiones alimenticias, los depósitos de dinero de la tanda con los vecinos y un largo etcétera; además de otras operaciones como traspasos entre cuentas familiares, aportaciones y reembolsos de capital, fideicomisos o decisiones como la de casarse por sociedad conyugal o mejor formar una copropiedad.

Con todo lo anterior hemos armado nuestro juego pero nuestro contrincante, el “SAT”, como ese famoso “Big Brother”, con su gran ojo digital ha estado observando de cerca cada uno de nuestros movimientos y, como las computadoras de ajedrez Deep Blue y AlphaZero, el SAT cuenta con los algoritmos necesarios para leer nuestra estrategia.

En su base de datos el SAT cuenta con todos los comprobantes fiscales (CFDI) de nuestras operaciones, sabe si están cobradas, pagadas o pendientes, sabe si las facturas tienen impuestos o retenciones y si éstas están pagadas, conoce el flujo de entradas y salidas de todas nuestras cuentas bancarias, inversiones, tarjetas de crédito y monederos electrónicos, sabe dónde y qué compramos y si es o no deducible de impuestos. Ha estado realizando revisiones electrónicas, compulsas, incluso acuerdos internacionales para el intercambio de información de sus ciudadanos con otros países, con todo esto aplica modelos paramétricos para determinar nuestro nivel de vida y saber incluso si hemos manejado efectivo sin declararlo. Pues bien, así dispuestas las piezas en el tablero, la siguiente jugada del SAT propone una declaración anual prellenada, con una propuesta de ingresos, egresos y saldo a favor.

Se agota el tiempo, este juego está por culminar, tenemos hasta el 30 de abril del 2020 para presentar la Declaración Anual del 2019; si jugamos bien, cumpliremos con nuestra obligación de declarar, eliminar riesgos y en ciertos casos obtener una devolución de impuestos.

Pero algunos han obrado mal en sus movidas anteriores ocultando ingresos, inventando deducciones y comprando facturas. Pues bien, son éstos quienes deben corregir en su siguiente movimiento, pues deben de saber que la nueva estrategia del SAT viene cargada de la posibilidad de hacer Jaque mate con su defraudación fiscal, lavado de dinero y discrepancia fiscal (de éste tema les hablé en: “Declaración Anual 2019 y el Delito de Discrepancia Fiscal”).

Estimado lector, no se trata sólo de enviar la declaración anual, sino de dar el tratamiento contable, fiscal y legal correcto a cada situación que he mencionado, por eso es importante, y estás a tiempo, de recibir capacitación y asesoría de contadores y abogados fiscalistas para no dejar desprotegido a nuestro verdadero rey, que es nuestro patrimonio y evitar que el SAT nos aplique un contundente Jaque mate.

El autor es Contador público y licenciado en derecho, Socio de Rentabilidad e Innovación del Despacho Elizondo Cantú S.C.

