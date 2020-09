Aldo Juárez: ¿Cómo acelerar inmediatamente el flujo de efectivo?

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, en la entrega pasada hablamos de alternativas como PROFIT y el Seguro de Hombre Clave para ahorrar en el negocio y poder hacerle frente a contingencias como las que hoy estamos pasando. Pero ¿qué pasa si ya nos alcanzó la emergencia y nunca ahorramos para una situación de crisis?, donde actualmente vemos que el flujo de efectivo en las empresas es vital y la cobranza se vuelve un Factor Clave.

En un escenario de crisis, tu negocio requiere de liquidez incrementando la cobranza, pero al mismo tiempo que tus clientes requieren de mayor plazo para el pago. He aquí donde intervienen figuras financieras para administrar tus cuentas por cobrar y anticiparte el pago a la vez que dan mayor plazo a tus clientes. Así todos ganan, pues tú recibes el dinero por adelantado pagando un interés, tu cliente extiende los días de pago para no descapitalizarse, y el intermediario financiero recibe una ganancia por el fondeo de la cuenta. Es así que para acelerar el flujo de efectivo hay que anticipar la cobranza de las cuentas por cobrar mediante la figura llamada factoraje, que es un mecanismo de financiamiento a corto plazo que apoya con el pago anticipado de cualquier cuenta por cobrar.

Además del beneficio de recibir dinero anticipadamente, hay algunas consideraciones importantes para optar por esta opción:

• La aprobación de una operación de factoraje no se basa en el historial crediticio de tu empresa como suele ser con un préstamo; sino más bien, en la capacidad de pago de tus clientes. Por ende, no importa si eres una Pyme, si eres de nueva creación o si no cuentas con historial de crédito; mientras existan cuentas por cobrar con empresas sólidas, podrás obtener liquidez sin necesidad de pasar una evaluación de crédito de tus números financieros.

• El factoraje no es un préstamo; por ende, no aparecerá en los pasivos de tus estados financieros, modificando tus indicadores o comprometiendo los covenants que tengas con otros acreedores.

• Aunque por costumbre aplica a facturas de ventas a crédito de los clientes, pero también puede ser sobre cualquier documento comercial o título de crédito que tenga una obligación de pago a futuro.

Ahora bien, para poner en contexto la ayuda que el factoraje representa en las empresas en México y que es una buena opción ahora que por la crisis falta liquidez, basta mencionar los datos de la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares A. C. que el mercado nacional ronda poco más de 500 mil millones de pesos, y el 90 por ciento de las empresas son Pymes que son las que recurren a este tipo de figura. Y en el norte del país que se concentra un número importante de Pymes se ha sabido aprovechar por empresas como DITO BUSINESS de INTERFACTURA que con sede en Monterrey, Nuevo León, simplifica el acceso al factoraje con una plataforma que a través de la emisión electrónica de facturas, permite a las Pymes obtener liquidez inmediata de forma rápida, segura y automática, por medio de la cesión de facturas vigentes por cobrar.

Y para las empresas más grandes, existen representaciones como LTC LONGBRANCH TRADING que con presencia también en Monterrey acceden a fondos internacionales de factoraje para la industria automotriz, empresas exportadoras y con ventas en dólares.

Busca asesoría para adelantar tu cobranza pues el recurso del factoraje puede ser la clave para mantenerse en esta crisis. Nos vemos en la próxima para hablar de cómo detener legalmente los pagos.

