Aldo Eliud Juárez: Torniquete legal para las salidas del flujo de efectivo

Estimado lector, continuamos hablando en esta última entrega del flujo de efectivo, ya que derivado de esta crisis económica y de salud por el Covid-19, nos dimos cuenta que muchas empresas enfrentan el problema de liquidez, y que por distintas razones nunca pudieron generar un fondo para contingencias a través de metodologías como PROFIT FIRST y Seguros Empresariales de Ahorro, otras tantas no pueden o no les es suficiente acelerar la cobranza de sus cuentas por cobrar con figuras como el factoraje, temas que hemos estado hablando en este mismo espacio de Factor Clave.

Luego entonces, a los negocios les tomó por sorpresa esta crisis y la falta de liquidez ha ocasionado que se encuentren en una situación de incumplimiento de pagos generalizados, pues los acreedores siguen llamando a todas horas para exigir su pago, amenazan con cobranzas extrajudiciales, demandas y embargos. Seguramente más de uno se identifica con esta situación y definitivamente muchos empresarios no pueden dormir tranquilos con este dolor de cabeza, ¡pero tranquilos! porque todavía hay luz al final del túnel y es que para las empresas que siguen siendo rentables y tienen problemas de liquidez derivado de esta crisis por Covid-19 existe la oportunidad de congelar sus pasivos, buscar reestructuras, seguir operando y evitar la quiebra de la empresa, todo esto a través de un procedimiento judicial llamado Concurso Mercantil.

El 12 de mayo del 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Concursos Mercantiles, antes Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. En esta nueva Ley en su primer artículo establece el objetivo el conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de sus acreedores.

Ahora no solo los acreedores si no también las empresas en situación de crisis pueden solicitar entrar al Concurso Mercantil, buscando con este procedimiento algunos beneficios con impacto directo al Flujo de Efectivo, como lo son:

• Tanque de oxígeno.- se recibe una bocanada de aire fresco porque con la reforma del 2013 a esta Ley, se permite solicitar financiamiento al demostrar que se cuenta con un plan de reestructuración de pasivos.

• Previsión.- otro cambio de Ley en la reforma financiera del 2013, es que ahora se puede solicitar el Concurso Mercantil incluso antes de que ya no se puedan pagar sus deudas.

• Sobrevivencia.- la empresa sigue operando y permite preservar la fuente de empleo.

• Restructura de deuda.- mediante el convenio con los acreedores para la reestructura de la deuda se logran importantes quitas y ampliaciones del plazo para su pago.

• Liquidez.- al solicitar el Concurso Mercantil las deudas se congelan, no se realizarán pagos a los acreedores hasta llegar a un acuerdo, por ende la compañía comienza con flujo disponible para continuar con su operación normal.

• Protección de garantías.- si hay activos fijos dado en garantía, al entrar en Concurso Mercantil los acreedores no pueden ejercer el pago con dichos bienes, de manera que los activos no pueden ser embargados y continúan estando disponibles para operar en el negocio.

Por ello el Concurso Mercantil es un torniquete legal para detener las salidas del flujo de efectivo, y permitir que con las entradas de dinero se siga operando para superar esta crisis y evitar el cierre definitivo de la empresa.

