Aldo Eliud Juárez: ¡Que no decidan por ti, elabora tu planeación patrimonial!

Si en el lecho de muerte uno pensara, entre los aspectos que pudieran causar angustia estarían tal vez: lo que se dejó de hacer, los perdones que no se pidieron o no se dieron, los sentimientos que no se expresaron, etc. Pero menos obvio resulta el pensar que, entre esas cosas, pudiera estar también el no haber dejado en orden lo que respecta al ámbito patrimonial.

Dice un dicho popular: “la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida”, y a la muerte no nos llevaremos nada. El patrimonio son los bienes que pertenecen a una persona adquiridos por cualquier título; una planeación patrimonial protege tus bienes y establece cómo quieres que sean manejados después de tu fallecimiento. Y ojo, dicho proceso de planeación patrimonial implica más que sólo crear un testamento. A continuación te presentamos una serie de planes e información que te serán útiles para ese futuro que todos compartiremos tarde o temprano:

Plan Legal.- utiliza varias herramientas jurídicas para poner en orden ciertos temas:

Voluntad Anticipada.- ayuda a establecer su posición de cómo deberían proceder médicos y familiares en caso de enfermedades terminales o accidentes.

Poder Legal.- le da a otra persona la autoridad de actuar en asuntos legales o financieros cuando tu no puedas.

Tutela Cautelar.- permite designar a un tutor para que, en caso de caer en una incapacidad natural y estés imposibilitado para tomar decisiones, él se encargue de tu persona y patrimonio respetando tu voluntad.

Apoderado Médico.- para tomar decisiones médicas si algo específico no es detallado bajo tu dirección por adelantado, esas últimas decisiones difíciles sobre el tratamiento médico sin abrumar a la familia.

Albacea.- será quien conserve los bienes hereditarios y los liquide vigilando el cumplimiento de tu última voluntad.

Fideicomiso.- instrumento donde los bienes se entregan a la persona que se designe al momento de su muerte o que los mismos sean administrados mientras sus herederos tienen la capacidad de hacerlo por su cuenta.

Plan de Salud.- determina tu situación de vida en cuanto a edad, compromisos, esperanza de vida y define los gastos preventivos de salud como fondos contingentes o seguros de gastos médicos mayores para enfermedades o accidentes.

Plan de Retiro.- consiste en armar un esquema de ingresos pasivos como inversiones, pensiones o seguros de ahorro para la vejez y que sean vitalicios, heredables y deducibles de impuestos para maximizar su rentabilidad.

Plan Fiscal.- pagar impuestos es lo otro seguro que tenemos en la vida y las obligaciones fiscales no se extinguen con la muerte del contribuyente; por consecuencia, es imperativo planear lo fiscal para que el obligado solidario cumpla con dichas obligaciones al fallecimiento y también para optimizar la carga fiscal en cada esquema legal que se utilice para la sucesión del patrimonio.

Plan de Sucesión.- si tienes un negocio familiar debes resolver la sucesión en la empresa, para garantizar su existencia y seguir manteniendo la fuente de riqueza familiar para las nuevas generaciones. Si eres empresario y quieres saber más de este punto te invito a leer mi colaboración: “Family Business: Una Estrategia para preservar el Negocio”.

Y por conclusión, recuerda que la planeación patrimonial debe ser completada cuando estás vivo y tienes la capacidad legal de hacer un contrato.

Como dijo el expresidente Fox: ¡hoy, hoy, hoy! No dejes que otros decidan por ti, consulta ahora mismo con un profesional en materia de finanzas, fiscal, legal y de seguros.

