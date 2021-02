Aldo Eliud Juárez: El Touchdown del Libre Comercio en el Súper Bowl

Fuente: Cortesía

Estimado lector, para los fanáticos del Futbol Americano este fin de semana acabamos de disfrutar de una gran Final, desde que fue un evento deportivo de gran escala en medio de esta pandemia, como que fue la primera final donde un equipo jugó de local, o que Kansas City iba por su Bicampeonato, aunque fue Tom Brady quien logró su séptimo anillo.

Pero en esta ocasión no solo mis Bucaneros de Tampa Bay salieron victoriosos, también el aguacate mexicano, pues a pesar de la pandemia se logró romper récords, que según datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, la última semana se exportaron a EU más de 35 mil toneladas en mil 792 contenedores, que representan un aumento del 4 por ciento respecto al año anterior, solo para este evento deportivo.

Y es que no puede haber un Súper Bowl sin un buen guacamole. Pero esto sólo es posible gracias a las reglas de Libre Comercio que eliminan las barreras de una economía cerrada, evitan la doble tributación y permiten a los países, en este caso a México vender el aguacate que produce y no consume para satisfacer un mercado extranjero que lo necesita pero no lo produce.

Entonces una vez más el Libre Comercio se anota un Touchdown en el Súper Bowl, pues sin un Tratado de Libre Comercio como el TMEC simplemente los gringos no pudieran disfrutar de ese rico guacamole para ver el Súper Bowl. Así que desde meses antes empresas americanas realizan inversiones con productores de aguacate en México, o celebran los llamados Contratos de Joint Venture.

Sin embargo, amigo empresario para estas prácticas muy comunes que se consideran Partes Relacionadas, hay que prestar especial atención a las directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) que regulan el comprar y vender bajo el Principio de Plena Competencia.

Es decir, en un libre mercado internacional hay reglas donde los precios de los productos se determinan por variables del propio mercado. Estas reglas establecidas en las Guías de la OCDE ya forman parte de las legislaciones tributarias de los países, y es así que en México el artículo 76° fracción IX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece a las empresas con operaciones con Partes Relacionadas el documentar un Estudio de Precios de Transferencia para demostrar el cumplimiento del Principio de Plena Competencia; que consiste precisamente en determinar un precio de una operación con Partes Relacionas como si se realizara con Partes Independientes, y de esta manera evitar el traslado de utilidades a otros escenarios donde existen beneficios fiscales.

Por último, además de felicitar a todos los seguidores de los Bucaneros de Tampa Bay por este gran triunfo y a Tom Brady por convertirse en el máximo ganador en la historia de la NFL; aprovecho para presentarte a nuestro equipo multidisciplinario en Negocios Internacionales que incluye: Abogados en derecho comercial internacional, analistas en Precios de Transferencia, especialistas en Comercio Exterior y Agentes Aduanales, que están a tus órdenes para coadyuvar a que tu empresa comercialice sus productos en las grandes ligas satisfaciendo mercados extranjeros, dando el soporte integral que garantice el cumplimiento regulatorio y las mejores prácticas internacionales.

C.P. y Lic. Aldo E. Juárez Luna, Socio de Innovación y Rentabilidad del Despacho Elizondo Cantú, SC

Opine usted: editorial@elizondocantu.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.