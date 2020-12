Ajusta NL restricciones a negocios; supera los 110 mil contagios por Covid

La Secretaría de Salud del estado y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunciaron nuevos ajustes a las restricciones impuestas la semana pasada, donde todo negocio y servicio no esencial deberá permanecer cerrado los sábados y domingos, a fin de reducir el número de contagios por COvid-19.

El mandatario estatal dijo qué, las nuevas excepciones son que se permitirá a fruterías, carnicerías y tortillerías puedan operar los sábados y domingo cumpliendo con los protocolos de salud.

Mientras que, los restaurantes podrán ofrecer el servicio “para llevar” y no solo el drive thru como se había ordenado, sin embargo, estos deberán tener cerrados sus comedores.

“El Bronco” aseguró, que las medidas se reflejaron en una reducción en la movilidad del 50 por ciento durante el fin de semana pasado, lo que habría permitido romper la cadena de contagios, mismos que se reflejarían hasta la próxima semana en los indicadores.

Calificó como un error, el ceder a las presiones de la iniciativa privada que propone abrir los fines de semana hasta las 18:00 horas.

Durante la actualización diaria de los casos de Covid-19, Rodríguez Calderón señaló que “pido su comprensión, sobre todo a los dueños de negocios que estamos queriendo que nos ayuden, entiendo la circunstancia, pero no podemos seguir arriesgando a la sociedad”

“A los que hoy se enojan porque tomamos una decisión así, yo les pido solidaridad en el tema. La solución no es abrir, eso no es posible, ya lo hemos hecho (…) y por qué nos crecieron los contagios, no busquemos escusas, esa es nuestra realidad, realidad que todavía la podemos tener en control, pero necesitamos romper el ciclo del contagio”, mencionó.

Resaltó que hay que ser considerados con el personal médico que tiende la pandemia, ya que estos muestran signos de cansancio y que si bien, podría parecer que aún hay camas de atención disponibles para atender a personas infectadas, también es necesario continuar atendiendo el resto de las enfermedades y padecimientos del resto de la sociedad.

El gobernador dijo que la falta de recursos del Gobierno impide dar apoyos a los negocios, comercios y establecimientos que se mantendrán cerrados durante el fin de semana.

SUPERA NL LOS 110 MIL CONTAGIADOS POR COVID

Por su parte Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León dijo que en las últimas 24 horas se reportaron 802 nuevos contagios por Covid, con lo que la cifra total acumulada llegó a 110 mil 639.

Respecto a este miércoles, la cifra diaria se redujo en 48 casos.

El galeno también informó del fallecimiento de 30 personas debido a complicaciones relacionadas con el virus por lo que, al día de hoy, el número de fatalidades llegó a cinco mil 883 en el estado.

Las hospitalizaciones pasaron de mil 170 a mil 147, es decir hay 23 camas más desocupadas, que ayer.

De las mil 170 hospitalizaciones, 246 corresponden a personas infectadas que están conectadas a un ventilador mecánico, 27 menos que el día de ayer.

El responsable de Salud también dio a conocer el semáforo epidemiológico correspondiente a la semana 29 (del 29 de noviembre al 05 de diciembre de 2020), éste se mantuvo igual que la semana anterior con cuatro indicadores en color rojo, cuatro en color verde y dos en naranja.