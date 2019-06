Ahorcará a ciudades fronterizas acuerdo con EU

La problemática que se avecina con el acuerdo de México con Estados Unidos para evitar la aplicación de un arancel a las exportaciones mexicanas, será recaída en las ciudades fronterizas que se verán ahorcadas con este peso de atender a los migrantes.

"Quién mejor tiene información son los presidentes municipales de las ciudades fronterizas más importantes, en el caso de Ciudad Juárez el presidente municipal se opuso porque implica mayores costos para la ciudad, de donde se va sacar para los centros de atención para los migrantes y en Tijuana el alcalde no asistió al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, al final es un mensaje de que se ha opuesto desde el tema de los haitianos", señaló el Dr. en Economía Issac Sánchez Juárez.

Agregó que de por si se tienen pocos recursos son insuficientes para atender la ciudad y servicios, si a eso le suman que tendrán que atender a los migrantes, entonces se generará un costo mayor.

Agregó el especialista que no lo ve un lado positivo al acuerdo.

"Creo que es un acto totalmente descabellado, si hubieran dado para anunciar que la comisión llegó a una medida de no seguir con las negociaciones de un nuevo acuerdo hasta que no se eliminará esta loca propuesta de gravar las exportaciones, era para celebrar y hablar de éxito y unidad, me parece absurdo celebrar algo, cuando Estados Unidos nos perjudica y que no le veo beneficio a esto".

Sánchez Juárez, advirtió que para México no se veían opciones de que se ganara en algo, ya que subir el 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas afectaría a un volumen de 1,470 millones de dólares al día de comercio exterior.

"El acuerdo tiene un peso sobre las finanzas públicas porque al menos sabemos que habrá que enviar elementos de la guardia nacional a la frontera sur de México para contener el flujo migratorio, y el segundo punto será servir de tercer nación segura que implica que todos los que no lograron un acuerdo para quedarse en Estados Unidos sean enviados a México", indicó el catedrático del Colegio de la Frontera Norte.