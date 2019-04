Fuente: Cortesía

Estimados líderes, según Robert Greene, Aristóteles aconsejaba que nos empeñáramos en dominar nuestras emociones y en aprender a pensar por adelantado. Los expertos nos invitan a reflexionar sobre si las acciones que emprendemos nos acercan a nuestras metas o no nos llevan a ninguna parte. A todo líder le correspondería aprender a manejar adecuadamente sus emociones – a fortalecer sus habilidades de inteligencia emocional -, pero también a prever. En ocasiones, los dirigentes no se anticipan a pensar; y, no solo no dominan sus propias emociones, sino que además encienden el fuego de quienes habitamos en esta ciudad – como por ejemplo, cuando no cumplen con sus obligaciones y promesas-.

Lo que les contaré no es un mito, es una realidad. No es posible transitar –fácilmente- por la calles con agujeros y grietas. Este lunes pasé por Belisario Domínguez entre Muguerza y Sierra Madre en la Colonia Obispado en nuestra ciudad de Monterrey, Nuevo León; parecía campo minado, una verdadera zona de batalla. Me gustaría saber ¿Cómo es posible que las autoridades municipales de nuestra capital ignoren esta realidad – profundos baches a la vista de tod@s-? ¿Que necesitan – autoridades- para arreglar estas calles? Abundan baches y pozos justo enfrente del Hospital Mugerza.

Pocos de nosotros vivimos en el presente. O bien estamos constantemente anticipando el porvenir o recordando lo que ya ha pasado, decía Louis L´Amour. No me parece que quienes dirigen el área de servicios públicos municipales y el propio Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, estén al tanto de tal situación; pareciera que su atención no está en el presente, que su anticipación del porvenir no es mejorar la infraestructura vial – ¿Quién sabe cuál pudiera ser?-. Hoy tienen una enorme responsabilidad en materia de seguridad y movilidad; que su anticipación sea para resolver estos problemas tangibles y no otros invisibles. Las campañas han quedado atrás, cada día que pasa se puede gobernar con mayor responsabilidad y visión.

Napoleón Bonaparte, cuando se refería a Alejandro Magno decía “Lo que admiro particularmente de Alejandro no son tanto su campañas, […] sino su sentido político. Poseía el arte de conquistar el afecto de la gente”. Considero que las autoridades de Monterrey, sólo podrán conquistar el afecto de la gente resolviendo sus necesidades. Lo mismo pasa en el mundo empresarial, queridos líderes; no podremos ganar el afecto de nuestros colaboradores sino los escuchamos y comenzamos acciones para mejorar su desarrollo.

En palabras de Greene, “tu tarea como gran estratega es ampliar tu visión en todas direcciones; no solo ver hacia el futuro, sino también ver más del mundo que te rodea...” Me atrevo a decir que: entendemos que pudiera no existir presupuesto suficiente o capacidad operativa para tapar todos – absolutamente todos- los agujeros en las calles, pero es raro que frente a un hospital tan recurrido, insisto -parezca campo minado-. Espero que las autoridades amplíen en el momento presente su capacidad de visión, obtengan mayor claridad y cercanía de las áreas de oportunidad en Monterrey.

Siempre es bueno que los líderes profundicen en su autodescubrimiento. Un hombre que aprendió a conocerse a sí mismo a lo largo de su vida adulta fue Benjamín Franklin, según Tasha Eurigh, autora del libro Intuición. Este celebre político e inventor desarrolló varios pilares del autodescubrimiento, entre los que destacan, por mencionar algunos:

·Orden

· Diligencia

· Limpieza

Les recomiendo que siempre busquen ser más ordenados, no pierdan el tiempo y mantengan las cosas impecables.

¡Les deseo éxito siempre!

El autor cuenta con estudios de MBA en la UDEM. Es miembro del Comité de Recursos Humanos de la American Chamber of Commerce México, Capitulo Monterrey y Director Ejecutivo de Velocity Consulting.

Opine usted: Roberto@velocityconsulting.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.