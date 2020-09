Advierten por fraudes en Playa del Carmen

Un grupo de inversionistas regiomontanos y de la Ciudad de México (CDMX), advirtieron de una estafa que sufrieron en la compra de departamentos en Playa del Carmen Quintana Roo, por parte de la empresa Gama Master Broker (GMB).

GMB es una empresa que se dedica a la comercialización de diversos proyectos inmobiliarios en todo el estado de Quintana Roo.

Señalaron que por un lado incumplieron en la entrega a tiempo de departamentos desde el año pasado y los clientes “no ven para cuando” avance el proceso, en la negativa de respuesta a la petición de la devolución de su dinero, y en otros casos en la no entrega de los rendimientos acordados en el contrato.

Juan Castellanos, representante legal de varios de los afectados, refirió que el 28 de febrero de 2019, uno de sus clientes, (que prefirió el anonimato), firmó un contrato de promesa de transmisión de propiedad con la sociedad Desarrollo 1540 SA de CV, a través del cual adquiriría uno de los departamentos del complejo.

“Toda la operación desde el contacto, envío de documentación y pagos se hizo a través del personal de GMB, empresa que comercializó exclusivamente dicho proyecto, cuyo CEO es Marc Pujol Folch”, refirió la fuente.

Explicó que en el contrato de promesa de transmisión de propiedad se estableció como fecha de entrega el 30 de junio de 2019 con un periodo de gracia de 90 días, que vencieron el 30 de septiembre.

“Visité el edificio en diversos meses de junio a octubre de 2019 y vi la obra completamente detenida. Contacté a personal de GMB para ver qué sucedía y se empezaron a desentender, que ellos sólo comercializan y no tienen responsabilidad por la obra y otras excusas.

“Pedí la recisión del contrato y que me regresaran el dinero entregado. Me pidieron contactar a Ricardo Herrera Hernández, representante legal de Desarrollo 1540, a quien el 6 de noviembre de 2019 le envié un correo electrónico en el que notificaba el incumplimiento de contrato y le pedía la devolución correspondiente y no he tenido ninguna respuesta”, explicó el cliente.

Al día de hoy, la obra sigue detenida y sin avance alguno, aseguró la fuente, por lo que el 8 de julio pasado presentó reclamación en la Profeco, para notificar el incumplimiento de dicho contrato.

En total son 24 departamentos con diferentes clientes y no hay quién les brinde una solución.

Personal de ventas de GMB, confirmó que Desarrollo 1540 está parado, “hasta que no esté el semáforo en verde van a poder reiniciar debido al Covid”.