Aclarando puntos a Diverza

Fuente: Félix Vásquez

Estimados lectores, en entregas previas hemos estado enfocados en la industria de la facturación electrónica en México, en el marco de sus 15 años de operación, destacando que le ha dado grandes beneficios al Gobierno en términos de recaudación, pero a la vez que carece de un marco legal que regule las operaciones de todos los actores que aquí participan.

Recientemente, en ESFERA COMUNITARIA recibimos una carta de la empresa Diverza, con sede en Monterrey, en la que nos aclara que no tiene adeudos millonarios con el SAT y nos recrimina que se les haya asociado con el término “factureros”.

“Diverza es marca registrada que hoy es propiedad de la empresa Soluciones de Negocios FNX S.A. de C.V, en virtud de la adquisición que de ese y otros activos realizó en octubre de 2018”, señala Diverza en la carta enviada a través de Vanesa de la Vega, su represente de Relaciones Públicas.

Con relación a este punto, cabe aclarar que fue la propia empresa, Diverza, la que a través de un documento que tituló como NOTIFICACIÓN IMPORTANTE, el cual fue enviado a sus clientes y puesto en su página de internet (del que tenemos copia y que sólo permaneció vigente unos días) la que estableció que: “Nuestra marca DIVERZA prevalece, pero ahora con nuestra nueva razón social: Soluciones de Negocios FNX, S.A de C.V, tal y como lo hemos venido anunciando”.

En la carta, Diverza, ahora dice todo lo contrario: “Cabe aclarar que a Diverza no se le otorgó ‘una nueva razón social’. Lo correcto es decir que Soluciones de Negocios FNX, S.A de C.V. adquirió una serie de activos que eran propiedad de la empresa denominada Diverza Información y Análisis, SAPI de C.V. en un proceso totalmente apegado a la ley, con debido conocimiento y presencia de todas las partes involucradas, y asentándose cada acto en los documentos pertinentes ante el SAT y, en su caso, ante Fedatario Público. Y entre los activos adquiridos se encuentra precisamente la denominación comercial “DIVERZA”, misma que cuenta con un sólido reconocimiento y confianza de parte de nuestros clientes”.

¿Por qué era necesario cambiar la razón social para seguir operando? ¿Por qué hacer cambio de razón social, transferencia de activos, tramitar una nueva licencia de PAC, migrar a todos los clientes a la nueva razón social y poner en riesgo a los contribuyentes, si la marca Diverza es tan respetada como lo señalan en la misiva?

En otro punto, con relación a que Diverza recrimina que se le haya asociado como una empresa “facturera”, me permito aclarar que lo que referí fue que los expertos en este tema señalan que en San Pedro Garza García se encuentran las principales empresas de una cadena de valor enfocada en producir facturación ilegal, a través de entes conocidos como “factureros”. Y no me referí a Diverza en algún momento.

Con respecto a los adeudos millonarios con el SAT, el propio José Luis Ayala, quien se presentó con uno de nuestros periodistas como el director de Diverza en una entrevista, reconoció dichos pasivos con la autoridad, asegurando que las críticas se derivaron de un conflicto interno entre accionistas y de algunos competidores que buscaban arrebatarle clientes.

“Esta es una historia muy larga de conflictos internos entre accionistas, y efectivamente, parte del conflicto es una deuda con el SAT, pero esa información y las operaciones detrás de eso están protegidas por convenios de confidencialidad entre todas las partes que están involucradas, no puedo darte información de ninguna naturaleza alrededor de las negociaciones que se llevaron a cabo. Están resueltos todos los conflictos, (el adeudo) es uno de ellos”, dijo Ayala a nuestro reportero.

De esta forma, Ayala argumentó no poder proporcionar información adicional como el tiempo en que estuvieron sin pagar impuestos, el monto total del adeudo con el SAT o incluso algo tan relevante como ¿Por qué la autoridad nunca les revocó su licencia de PAC si estaban en un incumplimiento fiscal?

En la carta que nos envían se indica que: “Soluciones de Negocios FNX opera comercialmente bajo la marca Diverza y actualmente no tiene ninguna omisión en el cumplimiento de sus obligaciones y menos aún tiene crédito alguno que haya sido determinado por el SAT. Nuestra situación fiscal es regular, con opinión de cumplimiento positiva, y nuestra operación se realiza con absoluto apego al marco que establece la ley para una empresa de nuestro tipo”.

En apego a la ética periodística respondemos los puntos que nos aclara Diverza, esperando que la empresa y sus nuevos directivos puedan contestar a nuestros lectores otras preguntas que prevalecen como dudas a través de una entrevista.

El autor es economista de la UANL con Maestría de Análisis Político y Medios de Información en la Escuela de Graduados y Administración Pública (EGAP) del Tec de Monterrey.

Opine usted: erivera@elfinanciero.com.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.