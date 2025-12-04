Promueven preparatorias y facultades formación cultural y humanista

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Dirección de Desarrollo Cultural Universitario, llevó a cabo el reconocimiento Escuela Promotora de Cultura UANL 2025.

Un total de cinco escuelas del nivel medio superior, cuatro facultades y una escuela de artes y humanidades fueron reconocidas por generar un ambiente de apreciación, práctica y difusión de las artes y el humanismo al interior de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León.

La directora de Desarrollo Cultural de la UANL, Martha Beatriz Ramos Tristán, encabezó la ceremonia de premiación. Durante su mensaje, señaló que el arte permite que las nuevas generaciones estructuren y conceptualicen lo que el mundo es en la actualidad.

Agregó que la combinación de contenidos académicos con actividades artísticas y culturales permite mantener viva la cultura que se ha gestado desde los inicios de la humanidad.

“La difusión del arte y la cultura es una tarea escalable que trae beneficios a todas las personas. Este premio reconoce el trabajo colaborativo y la sensibilidad social de fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia universitaria a través de manifestaciones artísticas”, dijo, Martha Beatriz Ramos Tristán, Directora de Desarrollo Cultural de la UANL.

“El arte y la cultura pueden consolidarse como una herramienta de transformación personal y profesional. Debemos ser conscientes de que existe la necesidad de educar para que el arte pueda ser apreciado y valorado, para que cobre sentido y relevancia”, aseveró.

La ceremonia se llevó a cabo en el Patio Central del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Directores de preparatorias y facultades de la UANL, además de representantes de grupos artísticos, estuvieron presentes en la premiación.

En esta edición, las preparatorias 12, 13, 16, 22 y 23 fueron galardonadas por generar una amplia oferta cultural e integrar en sus programas un modelo educativo con visión humanista que se fundamenta en incontables actividades culturales.

En el nivel superior, la facultades de Ciencias Físico Matemáticas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Trabajo Social y Desarrollo Humano fueron reconocidas derivado de su apoyo a la actividad cultural, el crecimiento y diversidad de sus eventos y la consolidación de sus grupos artísticos.