Recibe Monterrey a chefs Michelin en el festival Banorte ÉPICO

Monterrey será sede por primera vez del festival Banorte ÉPICO, un encuentro gastronómico de cocina en vivo que se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Club de Polo Monterrey.

En esta edición, HEINEKEN México formará parte del evento con su portafolio premium integrado por Bohemia, Heineken, Dos Equis y Amstel Ultra.

Durante los dos días del festival, más de 30 chefs nacionales e internacionales cocinarán en directo frente al público.

En el evento participarán restaurantes reconocidos como Quintonil, con dos estrellas Michelin; Pangea y Koli; Le Chique; Alcalde; el colombiano El Chato; así como Rosetta, Contramar, Mi Compa Chava, Cara de Vaca y La Docena.

A este grupo se suma Handshake Speakeasy, considerado el bar número uno del mundo en 2024 por la lista The World’s 50 Best Bars.

El arribo de Banorte ÉPICO coincide con un momento clave para la ciudad, cuyo ecosistema culinario experimenta un crecimiento acelerado y busca posicionarse como uno de los destinos gastronómicos más vibrantes del norte del país.

En este contexto, HEINEKEN impulsa iniciativas que conectan con consumidores que buscan experiencias auténticas y culturalmente relevantes.

“En Heineken México, nos entusiasma impulsar festivales que celebran la creatividad culinaria y la calidad gastronómica del país. ÉPICO es un escenario ideal para presentar cómo nuestro portafolio premium eleva cada experiencia y, particularmente, los momentos que conectan a las personas con propuestas auténticas y de gran valor vivencial”, comentó Karla González, Directora de Portafolio Premium de HEINEKEN México, señaló.