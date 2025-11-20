UANL y Universidad de Long Island colaborarán para el avance de la medicina veterinaria

Con el objetivo fortalecer las relaciones internacionales y buscar nuevos avances en el estudio de la medicina veterinaria, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad de Long Island de Estados Unidos de América firmaron un acuerdo de colaboración académica y científica.

El convenio permitirá promover y desarrollar actividades conjuntas en las áreas de investigación, además de incentivar la movilidad estudiantil y docente entre ambas casas de estudios ubicadas en la zona metropolitana de Monterrey y la ciudad de Nueva York, respectivamente.

La firma del acuerdo se llevó a cabo durante la primera reunión presencial del Consejo Consultivo Internacional de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UANL, celebrada el pasado 8 de octubre.

El director de la FMVZ, Gustavo Hernández Vidal, y la decana de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Long Island, Carmen Fuentealba, signaron la alianza binacional.

Hernández Vidal mencionó que la colaboración representa un compromiso con el crecimiento académico e internacionalización de la facultad. Además, fortalecerá las tareas en la formación de capital humano, servicios clínicos y profesionales, aunado la labor científica en líneas de salud animal y pública.

“Sus perspectivas y recomendaciones contribuirán a guiar el desarrollo de nuestra estrategia, fomentar la innovación y garantizar que nuestro programa mantenga su grado de excelencia», dijo Gustavo Hernández Vidal, Director de la FMVZ.

“Juntos reafirmamos nuestro propósito de colaboración para avanzar en el conocimiento, promover la colaboración y preparar a la nueva generación de veterinarios para la sociedad con profesionalismo, ética y compasión”, mencionó el directivo.

Con sedes en Long Island y Brooklyn, la Universidad de Long Island es una institución que ofrece una amplia gama de programas académicos.

Su enfoque en el aprendizaje experiencial se ha destacado entre los estudiantes al incentivar desde el nivel estudiantil a una vida profesional activa.

Carmen Fuentealba recalcó que el acuerdo establecido beneficiará a los estudiantes de ambas dependencias al brindar la oportunidad de realizar intercambios académicos.

Agregó que la UANL se encuentra alineada a las normas internacionales en el cuidado de la salud integral de los animales.