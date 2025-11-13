Busca FACDYC insertar a estudiantes en el ámbito laboral

Con el fin de impulsar la vinculación de los estudiantes con empresas del sector público y privado, la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) UANL inauguró la Feria del Trabajo 2025.

El evento realizado en la explanada de la institución contó con 28 stands de corporaciones policiacas, despachos de abogados y entidades bancarias que ofertaron vacantes de empleo, servicio social y prácticas profesionales.

Como anfitrión del evento, el coordinador de la FACDYC, David Castillo Martínez, mencionó que en la actualidad cuentan con 15 mil alumnos distribuidos en 9 unidades académicas, por lo que la necesidad de colocarse en el mundo laboral una vez que concluyan sus estudios es cada vez mayor.

“Todas las empresas aquí presentes apuestan por los universitarios porque reconocen su talento y tienen en la mira a la UANL porque saben que es un lugar donde encuentran a jóvenes con una formación de excelencia y competentes para las diferentes áreas de trabajo”, dijo David Castillo Martínez, Coordinador de la FACDYC.

“Todos nuestros estudiantes son personas con valores como la lealtad, justicia y disciplina, factores imprescindibles para el sector productivo”, enfatizó.

En representación del Rector Santos Guzmán López acudió el Secretario General, Mario Garza Castillo, quien recalcó que los egresados de esta facultad se han consolidado como grandes profesionales.

“Quiero decirles a todas las empresas e instituciones que voltearon a vernos una vez más que sientan la tranquilidad de que nuestros egresados son personas apasionadas de su carrera y que muchos de ellos hoy sirven a Nuevo León con pasión y profesionalismo ya que somos fuertes hacia dentro y bien relacionados hacia afuera”, comentó.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, destacó que a lo largo del tiempo la UANL ha sido semillero de profesionistas que han logrado destacar en las diferentes dependencias que ofrecen habitualmente espacios de trabajo.

“La Universidad Autónoma de Nuevo León es el nido donde todos comenzamos, donde vivimos experiencias que nos enriquecen para lograr nuestro propósito. Recomiendo a los alumnos aplicar en todas las vacantes que sean de su interés y soñar en grande porque solo así pueden lograr sus objetivos personales y profesionales”, explicó Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Nuevo León.

Entre las empresas presentes estuvieron Banorte, la Fiscalía General de Justicia, Flores Serna y Asociados, Fuerza Civil, Policía de San Nicolás, la Notaría 93 y Armur Soluciones.