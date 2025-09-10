Ratifican UANL y Congreso convenio para becas estudiantiles

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el H. Congreso del Estado firmaron un convenio de colaboración para otorgar becas a los estudiantes que desean continuar con su preparación profesional.

El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, y la presidenta de la mesa directiva de la LXXVII Legislatura, Lorena de la Garza Venecia, rubricaron el documento junto con los coordinadores de los grupos parlamentarios, este 20 de agosto, en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

Este convenio específico de becas de estudio contempla apoyos de hasta un 50 por ciento en el rubro de servicios académicos y escolares expedidos por la Universidad para alumnos nacionales y de escasos recursos que son originarios de la entidad.

Al respecto, el Rector Santos Guzmán López señaló que las becas representan una oportunidad para motivar a miles de jóvenes que están en la búsqueda de un mejor futuro.

“Apoyar a nuestros estudiantes es un compromiso constante que tenemos para que realicen sus sueños, porque la educación es el único medio que transforma a una sociedad.

“Trabajamos para que existan mayores beneficios y con la firma de este convenio estamos convencidos de que aportamos mucho a nuestros jóvenes y a sus familias. Ahora, con las Unidades Académicas que estamos inaugurando, la cobertura educativa es mayor para garantizar un espacio a un gran porcentaje de aspirantes”, dijo Santos Guzmán López, Rector de la UANL.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la LXXVII Legislatura, Lorena de la Garza Venecia, celebró que la Máxima Casa de Estudios del Estado tenga la apertura de brindar este beneficio para ayudar a la juventud nuevoleonesa a cursar sus estudios de bachillerato, técnico y licenciatura.

“La firma de este convenio es muy importante porque es una misión constante que tenemos con la comunidad que representamos. Creo que todos tenemos casos documentados de estudiantes que dependen de esta beca para seguir adelante y que sin duda hacen la diferencia en la economía de los hogares; en un futuro, estos jóvenes estarán al servicio de Nuevo León y de nuestro país”, puntualizó.

El convenio también lo suscribieron los coordinadores y representantes legales de las fracciones partidistas que integran el Congreso local: Carlos de la Fuente (PAN), Baltazar Martínez (MC), Perla Villarreal (PRD), Guadalupe Rodríguez (PT) y Claudia Chapa Marmolejo (PVEM).

Beca UANL a 200 mil jóvenes al año

Durante el acto protocolario, el ejecutivo universitario destacó que la Máxima Casa de Estudios estatal brinda becas a más de la mitad de la matrícula escolar que actualmente supera los 220 mil estudiantes.

El Rector Santos Guzmán precisó que la UANL otorgó más de 105 mil becas para el ciclo agosto-diciembre 2025, equivalente a un monto superior a los 213 millones de pesos y ahorro a miles de familias nuevoleonesas.