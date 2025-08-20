La ‘cheve’ más fría del Dale MiXX la sirvió un robot

Por primera vez en Monterrey, brazos robóticos sirvieron cerveza en el festival Dale Mixx 2025, reflejando una tendencia donde el entretenimiento se combina con avances tecnológicos para atraer y sorprender a nuevas audiencias.

La experiencia fue presentada por Dos Equis, marca de HEINEKEN, que participó por tercera ocasión en el festival realizado el pasado 16 de agosto, en el Parque Fundidora.

En entrevista con el Financiero Monterrey, Edgar Maceda, director general de Urbana Mk, reveló que el sistema permitió servir una cerveza en menos de cinco segundos y con una temperatura bajo cero.

“Es una experiencia 100 por ciento automatizada donde la gente selecciona cómo quiere su cerveza y el robot hace todo el proceso. En menos de cinco segundos la bebida está lista y todo el servicio dura menos de un minuto”, explicó.

Implementar tecnología en los procesos no solo responde a una necesidad de innovación, también ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y a diferenciarse en un mercado cada vez más exigente.

En este sentido, Maceda, destacó que experiencias como esta no solo llaman la atención de los consumidores, sino que también generan valor de marca.

“El día de mañana vas a llegar a tu casa y vas a contar que un robot te sirvió la cerveza. Eso es lo que hace inolvidable la experiencia”.

La incorporación de los brazos robóticos en Dale MiXX marca un precedente: la tecnología ya no solo acompaña a la música en los escenarios, sino que empieza a ocupar un lugar central en la forma en que se diseñan y viven los festivales masivos en Nuevo León.