Concentra NL el mayor número de parques industriales en desarrollo

En medio de una desaceleración nacional en la actividad económica, Nuevo León (NL) se consolida como epicentro del desarrollo industrial en México.

Según Claudia Esteves Cano, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), el estado alberga el 18 por ciento de los 477 parques industriales afiliados a la asociación, posicionándose como líder en infraestructura para manufactura ligera y logística.

Actualmente existen 103 nuevos parques industriales en construcción, de los cuales 22 están en NL, consolidando al estado como uno de los destinos favoritos junto con Baja California, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco.

Estos desarrollos forman parte del Plan México, que contempla la creación de al menos 100 parques industriales hacia 2030. Trece de ellos ya fueron inaugurados este año con una inversión conjunta de 626 millones de dólares (mdd), y todos cuentan con al menos una empresa operando.

Mencionó que, aunque algunas empresas han pausado sus instalaciones, ningún parque en construcción ha sido cancelado.

“Los parques industriales responden a demandas de largo plazo. Si no hubiera expectativas de mercado, no se invertiría en su desarrollo. Aunque algunos proyectos se pausan, no se cancelan.

“Se espera a que se estabilicen las condiciones globales. Tenemos una posición manufacturera clave y un mercado interno fuerte. Estamos frente al mayor consumidor global: Estados Unidos. Ni siquiera Canadá podría igualarlo.

“La fuerza manufacturera de México y su capital humano calificado no se desmontan en tres años. Por eso los desarrolladores siguen construyendo con confianza”, indicó. la directora general de la AMPIP.