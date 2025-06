Hace historia en la UANL con prácticas en el extranjero

Emocionada y con una gran responsabilidad es como Fátima Durán Gálvez describe su sentir al convertirse en la primera estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León en realizar sus prácticas profesionales en el extranjero.

Gracias a su ímpetu por buscar nuevas experiencias, la alumna de noveno semestre de la Facultad de Ciencias Biológicas realizará una estadía de seis meses en el centro de rehabilitación para mamíferos Critter Care Wildlife Society de Canadá.

“Yo siempre he querido irme a Canadá. Estuve revisando mis prácticas para ver si podía irme de intercambio, pero no vi que fuera posible irme fuera de México, y estuve buscando opciones en Costa Rica, en Chile y algunos otros lugares… luego me apareció en Canadá y mandé ‘chicle y pega’ el correo y al parecer sí pegó y estoy muy feliz”, djio Fátima Durán Gálvez, Alumna de noveno semestre de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Su interés por la biología comenzó desde que era pequeña al disfrutar de documentales sobre la vida silvestre. Desde entonces supo que su camino era estudiar una licenciatura afín a sus intereses.

Hoy, a sus 25 años, la joven regia está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños al realizar diversas tareas en este santuario animal ubicado en la ciudad de Langley, que forma parte del área metropolitana de Vancouver.

“Es un centro de rehabilitación de mamíferos silvestres. Ellos ayudan a muchos mamíferos, osos, coyotes, mapaches, y también ayudan en temporada de crías, para que los bebecitos lleguen a una etapa madura y poder soltarlos y sean aptos para la vida silvestre. Estaré aprendiendo sobre los cuidados básicos de animales, además de su mantenimiento, cómo manejarlos y cómo alimentarlos correctamente”, informó.

Fátima estará fuera del país del 29 de mayo al 15 de diciembre y sus prácticas le servirán como evidencia para iniciar el proceso de titulación en cuanto esté de regreso.

Un tutor de la FCB le dará seguimiento a las actividades que ella realice para que pueda ser evaluada mediante un documento en el que redactará lo aprendido.

“Existe la posibilidad de titularse en Canadá por medio de las prácticas, ya que tendrán validez y ya no será necesario hacer una tesis, que implica elegir un tema, investigar y llevar a cabo procesos más técnicos”, indicó la alumna de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Dijo admirar el cuidado con el que Canadá protege a los animales, por lo que espera traer consigo los mejores conocimientos para en un futuro aplicarlos en México o en algún lugar del mundo que cuente con reservas naturales.

“Siempre ha sido mi sueño vivir en Canadá y mi objetivo es llegar allá y ver cuál será mi siguiente paso. Canadá me gusta mucho por su clima, porque tienen mucha conciencia sobre la naturaleza, entonces cuidan mucho sus bosques, ríos y todas las cosas naturales. Me siento muy orgullosa de mí misma y de representar a la UANL en este nuevo proyecto, ya que soy la primera en hacer prácticas en el extranjero y es una emoción muy grande”, expuso Fátima Durán Gálvez.

Desde hace un año, la UANL abrió la posibilidad de realizar prácticas profesionales en el extranjero con nuevas disposiciones establecidas en el reglamento general de la Máxima Casa de Estudios del Estado con fecha del 21 de marzo de 2024.