María Eulalia: Emprendimiento como fuente de empoderamiento económico de las mujeres

El pasado mes, recordamos la lucha contra la violencia de género, el 25 de Noviembre es un día que la ONU lo ha señalado con una connotación específica y es que se recuerda la muerte en República Dominicana de las hermanas Mirabal, activistas que les resultaron incómodas a una dictadura cruel que gobernaba su país en 1960.

Ellas han sido el estandarte de esta lucha, sin embargo, la violencia en muchas ocasiones viene de personas cercanas a las mujeres, por lo que les resulta difícil romper el círculo por falta de independencia económica.

Además, cuando hablamos de violencia, no nos referimos netamente al maltrato físico, hay otras formas de maltrato que no están visibilizadas por moretones y corresponden más bien a una forma de maltrato que hemos ido normalizando y que merma el desarrollo y el empoderamiento económico de las mujeres.

En la actualidad, sabemos que aún existen países en donde las mujeres no tienen derecho a heredar, limitando así sus posibilidades de alcanzar una estabilidad económica; en otros países, en los cuales quienes están casadas necesitan la firma de su esposo para acceder a un crédito, se reducen sus posibilidades de desarrollo económico e inversión. Y peor aún, lastimosamente en pleno siglo XXI, todavía hay países donde las mujeres carecen completamente de derechos.

Ahora bien, adentrándonos en nuestro contexto, son muchos los aspectos culturales que han reducido el empoderamiento económico de las mujeres, pues aún se espera que cumplan con su “rol” de cuidado familiar, ya sea de sus hijos o de familiares enfermos, lo que ha hecho que vayan saliendo de la esfera laboral y, por ende, vean reducida su capacidad de generación de ingresos, sin olvidar la pandemia del COVID-19, que significó un estancamiento en algunas de los hitos ya alcanzados.

Sin embargo, en la actualidad, hay muchas organizaciones que han regresado su mirada al emprendimiento como una manera de ayudar a empoderar económicamente a las mujeres; aunque los datos del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) señalan que en el 2021 las mujeres mexicanas aportaban con un 49 por ciento a la economía, aún solo un 26 por ciento tiene negocio propio.

Es por ello que, hoy en día, existen varios programas de iniciativas públicas y privadas que las capacitan y las apoyan en la consolidación de sus ideas de negocio, para demostrar que se puede cuidar de la familia y a la vez generar ingresos económicos, permitiéndoles ver crecer sus emprendimientos muchas veces a la par del crecimiento de sus hijos.

Es así, como, cada vez vemos a más mujeres inmersas en la creación de empresas, inyectando a la actividad económica esa sensibilidad propia de la mujer, alineando sus negocios en muchos casos a reducir el impacto ambiental en sus modelos de negocio; considerando al cliente como centro de sus decisiones y cuidando a sus trabajadores como parte de su familia.

A todas ellas, les quiero decir: ¡gracias!, gracias por invertir la mayoría de sus ganancias en la educación de sus hijos, gracias por ser de las mejores cumpliendo con sus pagos a proveedores y bancos, gracias por equilibrar su vida entre la crianza de sus hijos y el desarrollo de su negocio, gracias por no escuchar a quienes le decían que el emprender es para hombres y que no le iban a prestar atención como mujer, gracias por no dejarse vencer por todas aquellas personas que le dijeron que no y gracias por perseverar y mantener su negocio a flote, porque sabe que muchas familias dependen de ella.

El emprender no es un camino fácil para nadie, pero para algunas personas requiere mucho mayor esfuerzo, por eso el reconocimiento a esas mujeres en su lucha por romper con los círculos de violencia y optar por aportar al desarrollo de sus familias y de sus comunidades a través del emprendimiento.

La autora es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, España. Es profesora- investigadora de la Escuela de Negocios en la UDEM.